Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool maçında kolu kırılmıştı. Yıldız golcü, başarılı geçen ameliyatının ardından kendi kararıyla ve tedavi sürecini hızlandırmak için hastanede kalmaya devam etti.



DERBİ İÇİN HASTANEYİ MESKEN TUTTU

1 hafta hastanede kalan Osimhen, kırılan kolunun daha da güçlenmesi için yoğun bir çaba gösterdi. Taburcu olan başarılı golcünün Fenerbahçe ile oynanacak derbiye yetişmek için böyle bir karar verdiği öğrenildi. Osimhen'in tedaviye olumlu cevap verdiği ve derbi maçta sahada olmak için büyük gayret gösterdiği gelen bilgiler arasında. Sarı-kırmızılıların hücumdaki en büyük silahlarından biri olan Osimhen'in Okan Buruk ile sürekli temas halinde olduğu ve sakatlığıyla ilgili tüm gelişmeleri kendisine aktardığı öğrenildi.



Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi 26 Nisan'da Rams Park'ta oynanacak.

