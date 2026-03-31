Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesinde oyunun akışını hızlandırmayı hedefleyen yeni düzenlemeleri duyurdu. Birçok alanda değişikliğe gidilirken, uygulamaların turnuvayla birlikte devreye girmesi bekleniyor.
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNE SINIR
Yeni kurala göre oyundan çıkan futbolcu, sahayı en fazla 10 saniye içinde terk etmek zorunda olacak. Sürenin aşılması halinde oyuna girecek oyuncu 1 dakika bekleyecek ve takım bu süreçte eksik oynayacak.
OYUNU BAŞLATMA SÜRESİ
Taç atışları ve kale vuruşlarında 5 saniyelik süre uygulanacak. Bu sürenin aşılması durumunda top rakip takıma verilecek.
TEDAVİ DIŞARIDA SÜRECEK
Sahada tedavi gören oyuncular, müdahalenin ardından saha dışına alınacak ve geri dönmek için 1 dakika bekleyecek. Ancak kart gerektiren fauller sonrası bu kural uygulanmayacak.
VAR GENİŞLETİLDİ
Video Yardımcı Hakem sistemi, artık ikinci sarı karttan doğan kırmızı kartlar ve hatalı korner kararlarını da inceleyebilecek.
KAPTAN DIŞINDA YAKLAŞMA YOK
Hakemle iletişimde sadece takım kaptanına izin verilecek. Diğer oyuncuların hakemi çevrelemesi halinde sarı kart uygulanabilecek.
Yeni kuralların, oyunun temposunu artırması ve hakem kararlarının daha sağlıklı alınmasına katkı sağlaması hedefleniyor.