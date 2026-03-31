Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesinde oyunun akışını hızlandırmayı hedefleyen yeni düzenlemeleri duyurdu. Birçok alanda değişikliğe gidilirken, uygulamaların turnuvayla birlikte devreye girmesi bekleniyor.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNE SINIR

Yeni kurala göre oyundan çıkan futbolcu, sahayı en fazla 10 saniye içinde terk etmek zorunda olacak. Sürenin aşılması halinde oyuna girecek oyuncu 1 dakika bekleyecek ve takım bu süreçte eksik oynayacak.

OYUNU BAŞLATMA SÜRESİ

Taç atışları ve kale vuruşlarında 5 saniyelik süre uygulanacak. Bu sürenin aşılması durumunda top rakip takıma verilecek.