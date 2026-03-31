Çekya Polonya'yı penaltılarla eleyip Dünya Kupası'na katıldı

Çekya, Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Danimarka'yı seri penaltı atışları sonunda 3-1 mağlup ederek turnuvaya katılma hakkı kazandı. Normal süresi ve uzatmaları 2-2 tamamlanan mücadelede ev sahibi ekip, kritik gecede turnuva bileti almayı bildi.

Karşılaşmaya etkili giren Çekya, henüz 3. dakikada Sulc'un golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, erken golün ardından oyunun kontrolünü elinde tuttu ve ilk yarıyı üstün tamamladı.

DANİMARKA İKİNCİ YARIDA DENGEYİ SAĞLADI

İkinci yarıda baskısını artıran Danimarka, 72. dakikada Andersen'in golüyle skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi ve maç uzatmalara taşındı.

UZATMALARDA NEFES KESEN ANLAR

Uzatma bölümünde tempo daha da yükseldi. Çekya, 100. dakikada Krejci'nin golüyle yeniden öne geçti. Danimarka ise pes etmedi ve 111. dakikada Kasper Hogh ile bir kez daha eşitliği sağladı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada sonuç penaltı atışlarıyla belirlendi.

BİLET PENALTILARLA GELDİ

Seri penaltı atışlarında üstün taraf Çekya oldu. Rakibini 3-1 mağlup eden ev sahibi ekip, Dünya Kupası biletini kaptı. Bu sonuçla Çekya, turnuvada A Grubu'nda Güney Afrika, Güney Kore ve Meksika ile mücadele edecek.

GRUPTA ZORLU RAKİPLER

