Karşılaşmaya etkili giren Çekya, henüz 3. dakikada Sulc'un golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, erken golün ardından oyunun kontrolünü elinde tuttu ve ilk yarıyı üstün tamamladı.

DANİMARKA İKİNCİ YARIDA DENGEYİ SAĞLADI

İkinci yarıda baskısını artıran Danimarka, 72. dakikada Andersen'in golüyle skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi ve maç uzatmalara taşındı.

UZATMALARDA NEFES KESEN ANLAR

Uzatma bölümünde tempo daha da yükseldi. Çekya, 100. dakikada Krejci'nin golüyle yeniden öne geçti. Danimarka ise pes etmedi ve 111. dakikada Kasper Hogh ile bir kez daha eşitliği sağladı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada sonuç penaltı atışlarıyla belirlendi.