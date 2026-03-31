Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile görüşerek 24 yıllık hasretin sona ermesinin Türk sporu için milat olduğunu vurguladı.

A Milli Futbol Takımımızın Kosova deplasmanında aldığı kritik galibiyetle 2026 Dünya Kupası biletini cebine koyması, tüm Türkiye'de olduğu gibi devletin zirvesinde de büyük sevinçle karşılandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına canlı bağlantı gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zaferin mimarlarıyla telefonda görüştü.



Başkan Erdoğan A Milli Takımı arayarak tebrik etti.

MONTELLA VE FUTBOLCULARA ÖZEL TEBRİK

Başkan Erdoğan, görüşme sırasında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı da ayrıca kutladı.

İtalyan teknik adamın yönetiminde gelen bu başarının önemine değinen Başkan Erdoğan, Ay-Yıldızlıların sergilediği üstün performansı takdirle karşıladığını ifade etti.

Tarihi zafer sonrası Başkan Erdoğan ile görüşen Ay-Yıldızlı oyuncular ve teknik heyet, hazırlık sürecinden itibaren kendilerine sağlanan imkanlar ve verilen destekten ötürü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını iletti. 24 yıl sonra gelen bu büyük başarının ardından Milliler, Dünya Kupası finallerinde de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etme sözü verdi.