Galatasaray son yıllardaki başarılarını saha dışında da sürdürüyor.



Sarı-kırmızılılar, halka arz ve kombine yenilemelerinden hatırı sayılır bir parayı kasasına koyacak. Başkan Dursun Özbek yönetimindeki yönetim, son dönemde yaptığı sponsorluklarla önemli gelir elde etti. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki günlerde de servetine servet katacak. Galatasaray, önümüzdeki günlerde Mağazacılık AŞ.'yi halka arz etmeyi planlıyor. Cimbom, ilk planda 150 milyon Euro'luk bir geliri hanesine yazdıracak.



DEVLER LİGİ'NDEN MÜTHİŞ GELİR



Ayrıca, kombine bilet satışlarında da rekor rakamlar konuşuluyor. Sarı-kırmızılı kulüp, gelecek sezon için kombine yenilemelerinden 60 milyon Euro elde etti.



Henüz loca satışları başlamadı. Galatasaray'ın loca satışlarından ise 90 milyon Euro'luk beklentisi var. Bu rakamla birlikte toplamda 300 milyon Euro'luk bir kazanç sağlanmış olacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden G.Saray toplamda 53.5 milyon Euro gelir elde etti. Bu rakama reklam başta olmak üzere diğer gelirler dahil değil.

