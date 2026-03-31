Tottenham, teknik direktörlük için Roberto De Zerbi ile görüşmelerde ilerleme kaydetti ve bazı kaynaklara göre anlaşma tamamlandı.

Tottenham'ın Roberto De Zerbi ile yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydettiği bildirildi. İngiliz basınındaki haberlerde kulübün İtalyan teknik adamla uzun vadeli bir anlaşma üzerinde çalıştığı, bazı kaynaklarda ise anlaşmanın tamamlandığı yönünde bilgiler yer aldı.

NESTA'YA ASİSTANLIK TEKLİFİ Gündemi hareketlendiren detay ise Alessandro Nesta oldu. Football Italia'nın, Tuttosport muhabiri Nicolò Schira'ya dayandırdığı habere göre De Zerbi, efsane stoperi Tottenham teknik ekibinde asistan olarak görmek istiyor. Haberde Nesta'nın bu teklifi değerlendirme aşamasında olduğu aktarıldı.