Tottenham'ın Roberto De Zerbi ile yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydettiği bildirildi. İngiliz basınındaki haberlerde kulübün İtalyan teknik adamla uzun vadeli bir anlaşma üzerinde çalıştığı, bazı kaynaklarda ise anlaşmanın tamamlandığı yönünde bilgiler yer aldı.
NESTA'YA ASİSTANLIK TEKLİFİ
Gündemi hareketlendiren detay ise Alessandro Nesta oldu. Football Italia'nın, Tuttosport muhabiri Nicolò Schira'ya dayandırdığı habere göre De Zerbi, efsane stoperi Tottenham teknik ekibinde asistan olarak görmek istiyor. Haberde Nesta'nın bu teklifi değerlendirme aşamasında olduğu aktarıldı.
TEKNİK EKİP PLANLAMASI ŞEKİLLENİYOR
Tottenham cephesinde yalnızca teknik direktör tercihi değil, oluşturulacak teknik kadro da gündemin merkezine yerleşti. De Zerbi'nin göreve gelmesi halinde yanında çalışacağı isimler üzerinde de hazırlık yaptığı, Nesta seçeneğinin bu planlamada öne çıktığı belirtiliyor.
NESTA'NIN ANTRENÖRLÜK KARİYERİ
Alessandro Nesta, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik adam olarak Miami FC, Perugia, Frosinone, Reggiana ve Monza'da görev yaptı. İtalyan futbolunun unutulmaz savunmacılarından biri olan Nesta'nın, teklifi kabul etmesi halinde kariyerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.