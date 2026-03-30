Kaptan Hakan Çalhanoğlu, hiçbir rakibi küçümsemediklerini ve Dünya Kupası'na gitmek için hazır olduklarını ifade etti.

Montella, oyuncularının maç sonucu ne olursa olsun kendisi için değerinin değişmeyeceğini ve Kosova maçında ne yapmak istediklerini bildiklerini söyledi.

VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"Öncelikle 2,5 senenin özetini yapmak istiyorum. Öncelikli olan futbolcularımız, onlar gerçek adamlar! Büyük futbolcu olmadan önce, büyük adamlar olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptılar.

Çok kritik bir dönemde geldim. Kendi tarihi boyunca kendi evinde kaybetmemiş Hırvatistan'ı yendik. O günden itibaren oyuncular, bana her zaman, her şeylerini verdiler. Oynayan, oynamayan herkes savaşan bir grup oldu. Formalarının arkalarında kendi isimlerinin değil, büyük milletin isminin yazdığını fark ettiler. Bu ülkenin, bana kendinden biri gibi davrandığını da kalbimde taşıyorum. İlk günden bugüne kadar TFF'nin desteğini hissettim.

Resmi maçlarda en yüksek puan ortalamasını sahipsem, bu bana verilen destek ile oldu. Dünyada saygı duyulan bir milli takım haline geldik. Uluslar Ligi'nde yükseldik, FIFA sıramalasında yükseldik. Herkese teşekkür ederim. Oyuncularımı kendi evlatlarım, ailem gibi hissediyorum. Sayın Hacıosmanoğlu'na teşekkür ederim. Uzun süredir hayalini kurduğumuz Dünya Kupası hayalimiz için elimizden geleni yapacağız.

Sadece burada olanlar değil, olmayanlar ve sakatlık nedeniyle bulunamayanlar da dahil olmak üzere onlara karşı düşüncemizde hiçbir değişiklik yok. Kosova maçında sonuç ne olursa olsun, oyuncularıma karşı düşüncelerim asla değişmeyecek. Onları hiçbir şeye değişmem."