Tam 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeye çok yaklaşan A Milli Futbol Takımımız, Kosova ile kader maçına çıkacak. Ay Yıldızlılar, kazanması halinde adını gruplara yazdıracak. Mücadele öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella ve Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.
İtalyan çalıştırıcı, 24 yıl sonra turnuva bileti alabilmek adına ne yapacaklarını bildiklerini söyledi.
VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI
"Öncelikle 2,5 senenin özetini yapmak istiyorum. Öncelikli olan futbolcularımız, onlar gerçek adamlar! Büyük futbolcu olmadan önce, büyük adamlar olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptılar.
Çok kritik bir dönemde geldim. Kendi tarihi boyunca kendi evinde kaybetmemiş Hırvatistan'ı yendik. O günden itibaren oyuncular, bana her zaman, her şeylerini verdiler. Oynayan, oynamayan herkes savaşan bir grup oldu. Formalarının arkalarında kendi isimlerinin değil, büyük milletin isminin yazdığını fark ettiler. Bu ülkenin, bana kendinden biri gibi davrandığını da kalbimde taşıyorum. İlk günden bugüne kadar TFF'nin desteğini hissettim.
Resmi maçlarda en yüksek puan ortalamasını sahipsem, bu bana verilen destek ile oldu. Dünyada saygı duyulan bir milli takım haline geldik. Uluslar Ligi'nde yükseldik, FIFA sıramalasında yükseldik. Herkese teşekkür ederim. Oyuncularımı kendi evlatlarım, ailem gibi hissediyorum. Sayın Hacıosmanoğlu'na teşekkür ederim. Uzun süredir hayalini kurduğumuz Dünya Kupası hayalimiz için elimizden geleni yapacağız.
Sadece burada olanlar değil, olmayanlar ve sakatlık nedeniyle bulunamayanlar da dahil olmak üzere onlara karşı düşüncemizde hiçbir değişiklik yok. Kosova maçında sonuç ne olursa olsun, oyuncularıma karşı düşüncelerim asla değişmeyecek. Onları hiçbir şeye değişmem."
"NE YAPMAK İSTEDİĞİMİZİ BİLİYORUM"
"Kosova hak ederek buralara geldi. Taktiksel olarak kurguları görüldü, çok net bir oyun ve fikir var. Bunu maç içinde görebiliyorsunuz. Final maçına çıkacağız. Biz de en iyi şekilde hazırlanarak, ne yapmak istediğimizi biliyorum.
"24 YILIN SORUMLUSU BU ÇOCUKLAR DEĞİL"
"Baskıyı herkes hisseder. Bu bir final. 24 yıldır gitmedik ama oyuncularımızın çoğu doğmamıştı. 24 senedir gidemediysek, sorumlusu onlar değil. Bu kez gitmek istiyoruz, ülkemiz için en iyisini yapacağız."
HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI
"Çek bir Letonya başlığı atılmış, Türkiye rakibini küçümsemiş ve elenmişti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 'Kazanamıyorsak gitmeyelim" dedi. Bu size baskı oluşturuyor mu?"
Hakan Çalhanoğlu: "Herkesin bakışı farklıdır. Ben hiçbir rakibi küçümsemem. Inter olarak Bodo Glimt'e elendik. Başkanın bakış açısı farklıdır. Dünya Kupası'na bir maç kaldı. Kalite değil, kim daha çok kalbini ortaya koyarsa, o kazanacak. Biz bunun farkındayız ve hazırız."
"KOSOVA'YI TAKDİR ETMEK GEREKİYOR"
"Kosova ile ilk maçımızı hatırlıyorum, ben de vardım. Çok güçlüler ve iyi oyuncuları var. Takdir etmek gerekiyor. Hocaları da iyi.
Vedat Muriqi'yi tanıyorum. Como da oynayan oyuncu var. Arnavutça kelimeler biliyorum ama konuşmayayım. Yakın arkadaşlarım var, ben bir kelime söylemeyeyim (gülerek)."