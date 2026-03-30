Yarın Kosova'da tarihinin en önemli maçlarından birisine çıkacak olan Milli Takımımız'da heyecan yüksek...



24 YIL SONRA YENİDEN DÜNYA KUPASI



Kazanmamız durumunda 24 yıl sonra Dünya Kupası finallerine katılacak olan ayyıldızlıların deplasman performansı zorlu sınav öncesi moralleri yükseltiyor. Vincenzo Montella yönetiminde şu ana kadar dış sahada 9 resmi maça çıkan Milli Takımımız 5 kez kazanmayı başardı.



Bizim Çocuklar bu süreçte Bulgaristan, Gürcistan, Macaristan, İzlanda ve Hırvatistan'ı mağlup etti. İspanya ve iki kez de Galler deplasmanından beraberlikle ayrılan ay-yıldızlılar tek yenilgisini ise Uluslar Ligi'nde Karadağ deplasmanında 3-1'lik skorla yaşadı.



ALAN BULUNCA DURDURULAMIYORUZ

Söz konusu maçmarda 21 gol atarken, sadece 11 gol yedik. Milliler yine Montella yönetimindeki hazırlık maçlarında ABD ve Almanya'yı deplasmanda devirip İtalya ile de 0-0 berabere kaldı. Montella göreve geldikten sonra 9 numarasız sistemde zaman zaman evimizde kapanan takımlara karşı zorlansak da dış sahada alan bulduğumuzda çok tehlikeli bir takıma dönüşüyoruz. Kosova maçı öncesinde de ay-yıldızlıların deplasman performansı herkese umut veriyor.

