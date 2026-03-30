Milli Takımımız'ın en önemli silahlarından biri olan Kenan Yıldız'a büyük onur...



DÜNYANIN EN PAHALI GENÇ YETENEĞİ



Juventus'ta forma giyen genç futbolcu, bağımsız araştırma merkezi CIES'in yayımladığı son rapora göre dünyanın en değerli 23 yaş altı futbolcusu oldu.

133 MİLYON EURO'LUK TARİHİ DEĞER

Dünyanın en değerli 10 kulübünden birinde forma giymeyen oyuncuların değerlendirildiği listede Kenan Yıldız'ın bonservis değeri 133 milyon euro olarak hesaplandı. Listede ikinci sırada Inter forması giyen Francesco Pio Esposito 95 milyon euro ile yer aldı. Leipzig'den Fildişi Sahilli Yan Diomande ise 84 milyon euro ile üçüncü basamakta kendine yer buldu.

