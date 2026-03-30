Kosova Teknik Direktörü Franco Foda, Türkiye maçında şanslarının eşit olduğunu belirtirken rakibin gücüne dikkat çekti. Foda, “Türkiye çok güçlü takım. Arda, Kenan, Hakan var. Biz de buraya kadar geldik. Şansımız yüzde 50” ifadelerini kullandı.

Franco Foda: Türkiye çok güçlü takım, şansımız yüzde 50

Kosova Teknik Direktörü Franco Foda, Türkiye ile oynanacak karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, rakibin güçlü kadrosuna vurgu yaptı.

"TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ"

Foda, "Türkiye çok güçlü takım. Arda, Kenan, Hakan var. Biz de buraya kadar geldik. Şansımız yüzde 50" ifadelerini kullandı.

Franco Foda: Türkiye çok güçlü takım, şansımız yüzde 50-2
TAKTİK MESAJI

Edon Zhegrova'nın son maçta oynatılmamasıyla ilgili konuşan Foda, bunun taktik bir tercih olduğunu belirtirken, Türkiye karşısında nasıl bir oyun planı uygulayacaklarını açıklamadı. Deneyimli teknik adam, topu kazandıklarında hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Franco Foda: Türkiye çok güçlü takım, şansımız yüzde 50-3
EV SAHİBİ AVANTAJI

Foda, maçın kendi sahalarında oynanacak olmasının avantaj olduğunu vurgularken, şehirde büyük bir coşku olduğunu ifade etti.

Kosova'nın, Türkiye karşısında önceki maçlardaki hatalardan ders çıkararak sahaya çıkacağı belirtildi.

