Kosova Teknik Direktörü Franco Foda, Türkiye ile oynanacak karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, rakibin güçlü kadrosuna vurgu yaptı. "TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ" Foda, "Türkiye çok güçlü takım. Arda, Kenan, Hakan var. Biz de buraya kadar geldik. Şansımız yüzde 50" ifadelerini kullandı.



TAKTİK MESAJI Edon Zhegrova'nın son maçta oynatılmamasıyla ilgili konuşan Foda, bunun taktik bir tercih olduğunu belirtirken, Türkiye karşısında nasıl bir oyun planı uygulayacaklarını açıklamadı. Deneyimli teknik adam, topu kazandıklarında hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi hedeflediklerini söyledi.