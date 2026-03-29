Karşılaşmaya etkili başlayan Fransa, 29. dakikada Desire Doue'nin golüyle öne geçti. Bu golün ardından oyundaki üstünlüğünü sürdüren Fransız ekibi, 41. dakikada Marcus Thuram ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı rahat bir skor avantajıyla tamamladı.

DESIRE DOUE GECEYE DAMGA VURDU

İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen Fransa, 56. dakikada bir kez daha Desire Doue ile fileleri havalandırdı. Horozlar, bu golle Kolombiya karşısında skoru 3-0'a taşıdı.