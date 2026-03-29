Karşılaşmaya etkili başlayan Fransa, 29. dakikada Desire Doue'nin golüyle öne geçti. Bu golün ardından oyundaki üstünlüğünü sürdüren Fransız ekibi, 41. dakikada Marcus Thuram ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı rahat bir skor avantajıyla tamamladı.
DESIRE DOUE GECEYE DAMGA VURDU
İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen Fransa, 56. dakikada bir kez daha Desire Doue ile fileleri havalandırdı. Horozlar, bu golle Kolombiya karşısında skoru 3-0'a taşıdı.
KOLOMBİYA'DAN TEK GOL CAMPAZ'LA GELDİ
Kolombiya, maçın son bölümünde farkı azaltmayı başardı. 77. dakikada Jaminton Campaz'ın kaydettiği gol, Güney Amerika temsilcisinin mücadeledeki tek sayısı oldu. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Fransa sahadan 3-1 galip ayrıldı.
SÜPER LİG'DEN İKİ İSİM 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Karşılaşmada Süper Lig detayı da öne çıktı. Fenerbahçe'den N'Golo Kante ile Galatasaray'dan Davinson Sanchez, mücadelede 90 dakika boyunca sahada kaldı. Hazırlık maçında iki yıldız ismin performansı da yakından takip edildi.