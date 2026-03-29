CANLI YAYIN
Geri

Fransa hazırlık maçında Kolombiya'yı 3-1 mağlup etti

FIFA 2026 Dünya Kupası öncesinde oynanan hazırlık maçında Kolombiya ile Fransa karşı karşıya geldi. ABD’nin Maryland şehrindeki Northwest Stadyumu’nda oynanan mücadelede kazanan taraf 3-1’lik skorla Horozlar oldu.

Giriş Tarihi:
Fransa hazırlık maçında Kolombiya'yı 3-1 mağlup etti
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Fransa, hazırlık maçında Kolombiya'yı 3-1 mağlup etti.
  • Desire Doue, Fransa'ya 29. ve 56. dakikalarda attığı gollerle galibiyeti getirdi.
  • Marcus Thuram 41. dakikada Fransa'nın ikinci golünü kaydetti.
  • Kolombiya'nın tek golünü 77. dakikada Jaminton Campaz attı.
  • Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve Galatasaray'dan Davinson Sanchez maçta 90 dakika oynadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fransa, 29. dakikada Desire Doue'nin golüyle öne geçti. Bu golün ardından oyundaki üstünlüğünü sürdüren Fransız ekibi, 41. dakikada Marcus Thuram ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı rahat bir skor avantajıyla tamamladı.

Fransa hazırlık maçında Kolombiya'yı 3-1 mağlup etti-2

DESIRE DOUE GECEYE DAMGA VURDU

İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen Fransa, 56. dakikada bir kez daha Desire Doue ile fileleri havalandırdı. Horozlar, bu golle Kolombiya karşısında skoru 3-0'a taşıdı.

Fransa hazırlık maçında Kolombiya'yı 3-1 mağlup etti-3

KOLOMBİYA'DAN TEK GOL CAMPAZ'LA GELDİ

Kolombiya, maçın son bölümünde farkı azaltmayı başardı. 77. dakikada Jaminton Campaz'ın kaydettiği gol, Güney Amerika temsilcisinin mücadeledeki tek sayısı oldu. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Fransa sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Fransa hazırlık maçında Kolombiya'yı 3-1 mağlup etti-4

SÜPER LİG'DEN İKİ İSİM 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Karşılaşmada Süper Lig detayı da öne çıktı. Fenerbahçe'den N'Golo Kante ile Galatasaray'dan Davinson Sanchez, mücadelede 90 dakika boyunca sahada kaldı. Hazırlık maçında iki yıldız ismin performansı da yakından takip edildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler