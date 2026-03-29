Fırtına’nın yıldızlarına milli davet: Yeni transferler Batagov, Oulai ve Nwaiwu takıma seçildi

Batagov, Oulai, Nwaiwu ve Muçi, milli takımlara çağrıldı. Yönetim hem imaj hem de oyuncuların değerleri açısından bu durumdan çok memnun.

Trabzon'da sevindiren gelişme.


Arseniy Batagov, Christ Oulai ve Chibuike Nwaiwu, Bordo- Mavili ekibe transfer olduktan sonra ilk kez milli takım forması giyme şansı elde etti. Ernest Muçi'nin de yaklaşık bir yıl aranın ardından milli takıma davet edilmesi önemli bir gelişme olarak öne çıktı.

KRİTİK BİR KAZANIM

Trabzonspor yönetimi, söz konusu gelişmeleri hem kulübün uluslararası imajı hem de oyuncuların piyasa değerinin artması açısından kritik bir kazanım olarak değerlendiriyor.

Kulüp yetkilileri, bu durumun Trabzonspor'un hem sportif başarı hem de marka değeri açısından önemli kazanımlar sağlayacağını ifade ediyor. Taraftarlar da bu oyuncular için sosyal medyada tebrik mesajları paylaşarak memnuniyetini dile getiriyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler