Fenerbahçe, devre arasında Jhon Duran ve Youssef En Nesyri ile yollarını ayırmış kadrosuna Sidiki Cherif'i katmıştı.



Sarı-lacivertli taraftarlar, devre arasında marka bir 9 numara alınmasını istemişti. Ancak yönetim Cherif hamlesiyle yola devam etmişti. Fenerbahçe'nin hedefi, gelecek sezon daha kaliteli ve tartışılmayacak bir 9 numara transferi yapmak. Sportif Direktör Devin Özek'in santrafor transferi için çalışmalara başladığı öğrenildi.



Gündeme gelen isim ise Dortmund'ta forma giyen 30 yaşındaki Gineli golcü Serhou Guirassy... Özek'in tecrübeli golcü için başkan Sadettin Saran ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Devin Özek'in bu görüşmede, "Başkanım, Serhou Guirassy'nin serbest kalma bedeli 35 milyon Euro. Ancak bu transfer için şimdi harekete geçersek mutlu sona ulaşabiliriz" dediği iddia edildi. Bu sezon 39 maçta görev alan Gineli santrafor, 18 kez gol sevinci yaşarken 6 da asist yaptı. 26 kez Gine Milli Takım forması giyen ve 10 gol atan Serhou Guirassy'nin Dortmund ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.





VALENCIA DESTEK VERDİ

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia, Türkiye'nin Romanya galibiyeti sonrası Arda Güler paylaşımı yaptı. Valencia, oğlunun Arda Güler forması ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve desteğini gösterdi. Bu paylaşım sosyal medyada ilgi gördü.

