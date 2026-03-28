İspanya'nın Sırbistan'ı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Rodri, özellikle Real Madrid ve olası transfer iddiaları üzerinden yapılan haber sunumundan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Deneyimli orta saha, sözlerinin arkasında olduğunu belirtirken röportajın yansıtılış biçimine açık şekilde eleştiri yöneltti.
"SADECE İSTEDİKLERİNİ KESİYORLAR"
Rodri, yaptığı açıklamada artık bu duruma alıştığını vurguladı. Uzun bir röportajın içinden yalnızca istenilen bölümlerin seçilerek verilmesini doğru bulmadığını söyleyen İspanyol yıldız, bu yöntem karşısında söylenecek fazla bir şey kalmadığını ifade etti.
REAL MADRID YORUMLARI GÜNDEM OLMUŞTU
Rodri'nin daha önce yaptığı açıklamalarda Atletico Madrid geçmişinin, Real Madrid'de oynama ihtimaline engel olmayacağını söylediği gündem yaratmıştı. Dünyanın en büyük kulüplerinden birini geri çevirmenin kolay olmadığını vurgulayan yıldız futbolcu, İspanya'da, La Liga'da ve Madrid'de yeniden oynamaya sıcak baktığını dile getirmişti.
Bu sözlerin ardından İspanyol basınında Rodri'nin geleceğiyle ilgili çok sayıda yorum yapılmıştı.
MEDYA SUNUMUNA AÇIK ELEŞTİRİ
Rodri'nin, açıklamalarının yalnızca Real Madrid merkezli bir başlık haline getirilmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi. İspanyol yıldız, röportajın geneli yerine belirli cümlelerin öne çıkarılmasının gerçeği tam yansıtmadığını düşündüğünü gösterdi. Manchester City'nin yıldız ismi, böylece hem sözlerinin arkasında durdu hem de medyanın sunum tarzını eleştirdi.