Manchester City'nin yıldız oyuncusu Rodri, İspanya'nın Sırbistan'ı yendiği maçın ardından medyanın uzun röportajlardan sadece istedikleri bölümleri seçerek yayınlamasını eleştirdi.

İspanya'nın Sırbistan'ı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Rodri, özellikle Real Madrid ve olası transfer iddiaları üzerinden yapılan haber sunumundan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Deneyimli orta saha, sözlerinin arkasında olduğunu belirtirken röportajın yansıtılış biçimine açık şekilde eleştiri yöneltti.

"SADECE İSTEDİKLERİNİ KESİYORLAR" Rodri, yaptığı açıklamada artık bu duruma alıştığını vurguladı. Uzun bir röportajın içinden yalnızca istenilen bölümlerin seçilerek verilmesini doğru bulmadığını söyleyen İspanyol yıldız, bu yöntem karşısında söylenecek fazla bir şey kalmadığını ifade etti.