Udinese Sportif Direktörü Gianluca Nani, Zaniolo'nun takım için büyük değer taşıdığını ve birlikte devam etmek istediklerini açıkladı.

Zaniolo bu sezon Udinese formasıyla 28 maçta 6 gol ve 5 asist kaydetti.

İtalyan kulübü, 10 milyon euro bonservis veya 5 milyon euro artı gelecek satıştan yüzde 50 pay olmak üzere iki farklı satın alma opsiyonuna sahip.

Udinese, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosunda bulunan Nicolo Zaniolo'yu kalıcı olarak transfer etmek için süreci hızlandırdı.

Udinese'de gösterdiği performansla teknik heyetin ve yönetimin güvenini kazanan Nicolo Zaniolo, sezonun dikkat çeken isimlerinden biri oldu. İtalyan ekibinin, başarılı oyuncunun takımda kalması için süreci hızlandırdığı belirtildi.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Udinese, başka kulüplerin devreye girmesine fırsat vermeden Nicolo Zaniolo transferini sonuçlandırmayı hedefliyor. Kulübün, sezon sonunda süreci netleştirerek oyuncunun bonservisini almak istediği ifade ediliyor.

İKİ FARKLI OPSİYON MASADA

Udinese'nin Nicolo Zaniolo için iki farklı satın alma seçeneği bulunuyor. İlk planda 10 milyon euroluk bonservis bedeli öne çıkıyor. Diğer seçenekte ise 5 milyon euro bonservis ödenmesi ve sonraki satıştan Galatasaray'a yüzde 50 pay verilmesi yer alıyor.

Haberde, Udinese'nin öncelikli olarak 10 milyon euro ödeme yaparak futbolcunun tüm haklarını eline geçirmek istediği kaydedildi. İtalyan ekibinin, bu transferde kesin çözüm aradığı vurgulandı.