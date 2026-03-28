Udinese'de gösterdiği performansla teknik heyetin ve yönetimin güvenini kazanan Nicolo Zaniolo, sezonun dikkat çeken isimlerinden biri oldu. İtalyan ekibinin, başarılı oyuncunun takımda kalması için süreci hızlandırdığı belirtildi.
UDINESE TRANSFERİ TAMAMLAMAK İSTİYOR
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Udinese, başka kulüplerin devreye girmesine fırsat vermeden Nicolo Zaniolo transferini sonuçlandırmayı hedefliyor. Kulübün, sezon sonunda süreci netleştirerek oyuncunun bonservisini almak istediği ifade ediliyor.
İKİ FARKLI OPSİYON MASADA
Udinese'nin Nicolo Zaniolo için iki farklı satın alma seçeneği bulunuyor. İlk planda 10 milyon euroluk bonservis bedeli öne çıkıyor. Diğer seçenekte ise 5 milyon euro bonservis ödenmesi ve sonraki satıştan Galatasaray'a yüzde 50 pay verilmesi yer alıyor.
Haberde, Udinese'nin öncelikli olarak 10 milyon euro ödeme yaparak futbolcunun tüm haklarını eline geçirmek istediği kaydedildi. İtalyan ekibinin, bu transferde kesin çözüm aradığı vurgulandı.
MİLLİ TAKIM DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Nicolo Zaniolo'nun Udinese'deki performansı, İtalya Milli Takımı gündeminde de yeniden öne çıkardı. 26 yaşındaki futbolcunun Dünya Kupası play-off maçları kadrosunda yer almaması, İtalya'da tartışma yaratan başlıklardan biri oldu.
Udinese cephesinde ise Dünya Kupası faktörü ayrıca önem taşıyor. İtalya'nın play-off finalinde Bosna Hersek'i geçerek Dünya Kupası'na gitmesi ve Zaniolo'nun bu süreçte milli takımda yer alması halinde oyuncunun değerinin daha da yükseleceğine inanılıyor.
UDINESE CEPHESİNDEN AÇIK MESAJ
Udinese Sportif Direktörü Gianluca Nani'nin daha önce yaptığı açıklama da kulübün niyetini net şekilde ortaya koydu. Nani, Nicolo Zaniolo'nun son derece önemli bir oyuncu olduğunu vurgularken, onun takımda bulunmasının kendileri için büyük değer taşıdığını ifade etti. Birlikte devam etme niyetinde olduklarını söyleyen Nani, ellerindeki opsiyonu bu doğrultuda değerlendireceklerini dile getirdi.
SEZON PERFORMANSI
Nicolo Zaniolo, bu sezon Udinese formasıyla 28 maçta görev yaptı. İtalyan futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak takımının hücum hattında önemli rol üstlendi. Bu performans, Udinese yönetiminin satın alma kararında belirleyici unsur oldu.