SARA, Brezilya Milli Takımı formasıyla Fransa Milli Takımı karşısında sergilediği kısa süreli performansla dikkatleri üzerine çekti.



Galatasaray'ın yıldız orta sahası, oyuna dahil olduğu 15 dakikalık bölümde ortaya koyduğu etkili futbolla izleyenleri adeta büyüledi.



Sambacı futbolcu, bu süreçte 1 kritik pas verirken %89 pas isabeti (8/9) yakaladı. Rakip yarı sahada %86 (6/7) pas başarısı gösteren Sara, kendi yarı sahasında ise hatasız oynayarak %100 (2/2) isabet oranına ulaştı. Ayrıca 1 orta denemesinde bulundu ancak isabet sağlayamadı.

Kısa sürede ortaya koyduğu oyun, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Brezilyalı futbolseverler, Sara'ya övgüler yağdırırken "Gabriel Sara'yı beğendim. Oyun görüşü yüksek, uzun pasları etkili ve forveti boşta bulabiliyor. Tartışmasız ilk 11 oyuncusu" ifadeleri öne çıktı.

