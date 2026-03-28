Fenerbahçe'de Milan Skriniar alarmı: Suudi Arabistan devleri transfer için harekete geçti

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki Slovak stoperine Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisinin olduğu ve transfer için menajeriyle temasa geçtikleri iddia edildi.

FENERBAHÇE'DE gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Slovak stoper Milan Skriniar ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan kulüplerinin yıldız oyuncuyu gelecek sezon kadrolarına katmak için girişimlerde bulundukları öğrenildi. Suudi ekiplerin, Skriniar'ın menajeriyle iletişime geçtikleri de gelen bilgiler arasında. 31 yaşındaki futbolcu, sezon başında Fransız devi PSG'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTİYOR

Fenerbahçe'de Milan Skriniar alarmı: Suudi Arabistan devleri transfer için harekete geçti-1 SKRINIAR'IN sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. Sakatlığı nedeniyle son maçlarda forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıkarken 2 gol ve 1 asist üretti. Sarı-lacivertli yönetimin, sezon sonunda gelmesi beklenen resmi tekliflere sıcak bakmadığı ve Milan Skriniar'ı bırakmak istemedikleri öğrenildi.

