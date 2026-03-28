FENERBAHÇE'DE gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Slovak stoper Milan Skriniar ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan kulüplerinin yıldız oyuncuyu gelecek sezon kadrolarına katmak için girişimlerde bulundukları öğrenildi. Suudi ekiplerin, Skriniar'ın menajeriyle iletişime geçtikleri de gelen bilgiler arasında. 31 yaşındaki futbolcu,sezon başında Fransız deviPSG'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTİYOR
SKRINIAR'IN sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. Sakatlığınedeniyle son maçlarda formagiyemeyen tecrübeli futbolcu, busezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçaçıkarken 2 gol ve 1 asist üretti. Sarı-lacivertli yönetimin, sezon sonunda gelmesi beklenen resmi tekliflere sıcak bakmadığıve Milan Skriniar'ı bırakmak istemedikleriöğrenildi.