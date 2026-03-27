Süper Lig'de geçen sezonu adeta kabus gibi geçiren Trabzonspor, aradan geçen 1 yıllık dönemde büyük bir değişim yaşadı. Sezona Abdullah Avcı ile başlayan ardından ise Şenol Güneş ve Fatih Tekke ile yola devam eden Fırtına, yeniden yapılanmaya giderek bunun meyvelerini almaya başladı.

Rakiplerinin aksine genç ve tecrübeli isimlerden oluşan düşük maliyetli bir kadro kurarak zirve yarışında iddialı konuma gelen bordo-mavililer, 4 Nisan'da ezeli rakibi G.Saray'ı yenerse zirveyle farkı 1'e indirecek. Trabzon, geçen sezon, 27 maç sonunda 32 puan topladı. Söz konusu süreçte Galatasaray 68 puanla zirvedeyken, iki takım arasındaki puan farkı da 36'ya kadar çıkmıştı.

3 ÜLKE DE OYUNCU AVINDA

Gelecek sezon için yapılacak transferlerle ilgili çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor'da scout ekibinin Güney Amerika'da Brezilya, Arjantin ve Uruguay'da oyuncu taramaları yaptığı kaydedildi. Bu ülkelerde genç yıldızlar takip ediliyor.