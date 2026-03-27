Galatasaray'da tam 15 oyuncu milli takımlara çağrılmıştı. Cimbom'un 19 yaşındaki yıldız oyuncusu Renato Nhaga, Galatasaray formasıyla 3 maçta 2 gole imza attı. Genç yetenek son maçlardaki etkili performansıyla Gine-Bissau Milli Takımı'nın kadrosuna davet edilince sayı 16'ya yükseldi. Böylece Kemerburgaz'da as takımdan sadece 8 oyuncu kaldı.
Trabzonspor derbisi hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar çalışmalarını eksik olarak sürdürüyor. Çift kale maçların gerçekleştirilmesi için akademi oyuncuları as takımla birlikte çalışmak zorunda kalıyor.
ICARDI BUGÜN GELİYOR
G.saray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik direktör Okan Buruk'tan özel izin alarak ülkesi Arjantin'e giden yıldız golcünün bugün Türkiye'ye dönüş yapması bekleniyor. Cimbom'da Okan Buruk, Victor Osimhen'in yokluğunda Trabzon'da Mauro Icardi'ye görev verecek.