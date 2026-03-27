Hollanda, evinde ağırladığı Norveç'i yendi.
Karşılaşmanın gol perdesini 24. dakikada Andreas Schjelderup açtı. Benfica'nın yıldızı köşeye enfes bir vuruş yaparak ülkesini öne geçirdi.
Dakikalar 35'i gösterirken Virgil van Dijk, Teun Koopmeiners'in kullandığı köşe vuruşunda kafayla skoru dengeledi. İlk devre 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda Tijjani Reijnders, Portakallar'ı öne geçiren isim oldu. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Hollanda rakibini 2-1 mağlup etti.
HAZIRLIK MAÇLARINDA ALINAN SKORLAR
Hırvatistan 2 - 1 Kolombiya
Dominik Cumhuriyeti 2 - 2 El Salvador
Cayman Adaları 1 - 1 İngiliz Virgin Adaları
Şili 4 - 2 Yeşil Burun Adaları
Çin 2 - 0 Curaçao
Yeni Zelanda 0 - 2 Finlandiya
Solomon Adaları 2 - 10 Bulgaristan
Avustralya 1 - 0 Kamerun
Venezuela 4 - 1 Trinidad & Tobago
Endonezya 4 - 0 Saint Kitts ve Nevis
Özbekistan 3 - 1 Gabon
Azerbaycan 6 - 1 St. Lucia
Benin 1 - 0 Liberya
Kenya 1 - 1 Estonya
Rusya 3 - 1 Nikaragua
Avusturya 5 - 1 Gana
Karadağ 2 - 0 Andorra
Güney Afrika 1 - 1 Panama
Suudi Arabistan 0 - 4 Mısır
Ürdün 2 - 2 Kosta Rika
Libya 0 - 0 Nijer
Ruanda 4 - 0 Grenada
Yunanistan 0 - 1 Paraguay
Cezayir 7 - 0 Guatemala
İngiltere 1 - 1 Uruguay
Hollanda 2 - 1 Norveç
İsviçre 3 - 4 Almanya
İspanya 3 - 0 Sırbistan