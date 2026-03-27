Hollanda, evinde oynadığı hazırlık maçında Norveç'i 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın gol perdesini 24. dakikada Andreas Schjelderup açtı. Benfica'nın yıldızı köşeye enfes bir vuruş yaparak ülkesini öne geçirdi.

Dakikalar 35'i gösterirken Virgil van Dijk, Teun Koopmeiners'in kullandığı köşe vuruşunda kafayla skoru dengeledi. İlk devre 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Tijjani Reijnders, Portakallar'ı öne geçiren isim oldu. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Hollanda rakibini 2-1 mağlup etti.