Hollanda hazırlık maçında Norveç'i 2-1 yendi

2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan Hollanda ile Norveç karşı karşıya geldi. Portakallar, rakibini 2-1 mağlup etti. Golleri Virgil van Dijk, Tijjjani Reijjnders ve Andreas Schjelderup kaydetti.

  • Hollanda, evinde oynadığı hazırlık maçında Norveç'i 2-1 mağlup etti.
  • Norveç'i 24. dakikada Benfica forması giyen Andreas Schjelderup öne geçirdi.
  • Virgil van Dijk, 35. dakikada Teun Koopmeiners'in köşe vuruşunda kafayla skoru 1-1'e getirdi.
  • Tijjani Reijnders ikinci yarıda Hollanda'yı 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Hollanda, evinde ağırladığı Norveç'i yendi.

Karşılaşmanın gol perdesini 24. dakikada Andreas Schjelderup açtı. Benfica'nın yıldızı köşeye enfes bir vuruş yaparak ülkesini öne geçirdi.

Dakikalar 35'i gösterirken Virgil van Dijk, Teun Koopmeiners'in kullandığı köşe vuruşunda kafayla skoru dengeledi. İlk devre 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Tijjani Reijnders, Portakallar'ı öne geçiren isim oldu. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Hollanda rakibini 2-1 mağlup etti.

HAZIRLIK MAÇLARINDA ALINAN SKORLAR

Hırvatistan 2 - 1 Kolombiya

Dominik Cumhuriyeti 2 - 2 El Salvador

Cayman Adaları 1 - 1 İngiliz Virgin Adaları

Şili 4 - 2 Yeşil Burun Adaları

Çin 2 - 0 Curaçao

Yeni Zelanda 0 - 2 Finlandiya

Solomon Adaları 2 - 10 Bulgaristan

Avustralya 1 - 0 Kamerun

Venezuela 4 - 1 Trinidad & Tobago

Endonezya 4 - 0 Saint Kitts ve Nevis

Özbekistan 3 - 1 Gabon

Azerbaycan 6 - 1 St. Lucia

Benin 1 - 0 Liberya

Kenya 1 - 1 Estonya

Rusya 3 - 1 Nikaragua

Avusturya 5 - 1 Gana

Karadağ 2 - 0 Andorra

Güney Afrika 1 - 1 Panama

Suudi Arabistan 0 - 4 Mısır

Ürdün 2 - 2 Kosta Rika

Libya 0 - 0 Nijer

Ruanda 4 - 0 Grenada

Yunanistan 0 - 1 Paraguay

Cezayir 7 - 0 Guatemala

İngiltere 1 - 1 Uruguay

Hollanda 2 - 1 Norveç

İsviçre 3 - 4 Almanya

İspanya 3 - 0 Sırbistan

