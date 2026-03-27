Sakatlık nedeniyle Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid ile oynanacak iki maçta da forma giyemeyecek.

Brezilyalı futbolcu bu sezon Barcelona formasıyla 31 maçta 19 gol kaydederek takımın en skorer ikinci ismi olmuştu.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasının ardından kenara alınan Raphinha'nın kasık bölgesinde rahatsızlık yaşadığı netlik kazandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Brezilyalı oyuncunun sağ arka adalesinde sakatlık tespit edildiği duyuruldu. Barcelona, yıldız futbolcunun tedavi sürecinin başlatılması için İspanya'ya döndüğünü açıkladı.

BARCELONA'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulübün resmi açıklamasında, Brezilya Futbol Federasyonu tarafından yapılan tıbbi testlerin ardından Raphinha'nın sağ arka adalesindeki sakatlığın doğrulandığı ifade edildi. Oyuncunun Boston'da oynanan Brezilya-Fransa maçında hissettiği rahatsızlığın ardından kontrollerden geçtiği ve iyileşme süresinin yaklaşık 5 hafta olarak öngörüldüğü bildirildi.

Bu gelişme, sezonun kritik bölümüne giren Barcelona için önemli bir kayıp anlamına geliyor. Hücum hattının en etkili isimlerinden biri olan Raphinha'nın yokluğu, takımın hem lig hem Avrupa planlarını doğrudan etkileyecek.