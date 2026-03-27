Karşılaşmanın ilk 45 dakikasının ardından kenara alınan Raphinha'nın kasık bölgesinde rahatsızlık yaşadığı netlik kazandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Brezilyalı oyuncunun sağ arka adalesinde sakatlık tespit edildiği duyuruldu. Barcelona, yıldız futbolcunun tedavi sürecinin başlatılması için İspanya'ya döndüğünü açıkladı.
BARCELONA'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Kulübün resmi açıklamasında, Brezilya Futbol Federasyonu tarafından yapılan tıbbi testlerin ardından Raphinha'nın sağ arka adalesindeki sakatlığın doğrulandığı ifade edildi. Oyuncunun Boston'da oynanan Brezilya-Fransa maçında hissettiği rahatsızlığın ardından kontrollerden geçtiği ve iyileşme süresinin yaklaşık 5 hafta olarak öngörüldüğü bildirildi.
Bu gelişme, sezonun kritik bölümüne giren Barcelona için önemli bir kayıp anlamına geliyor. Hücum hattının en etkili isimlerinden biri olan Raphinha'nın yokluğu, takımın hem lig hem Avrupa planlarını doğrudan etkileyecek.
BU SEZONUN EN ETKİLİ İSİMLERİNDEN BİRİYDİ
Raphinha, Barcelona formasıyla bu sezon toplam 31 maçta görev yaptı. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 19 gol kaydederek takımın en skorer ikinci ismi oldu. Hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken Raphinha, Lamine Yamal'ın ardından takımın skor yükünü çeken en önemli oyuncular arasında yer aldı.
KAÇIRACAĞI MAÇLAR BELLİ OLDU
Yaşanan sakatlığın ardından Raphinha'nın nisan ayında oynanacak kritik karşılaşmalarda forma giyemeyeceği netleşti. Brezilyalı yıldızın La Liga'da Atletico Madrid deplasmanı, Espanyol, Celta Vigo, Getafe deplasmanı ve Osasuna deplasmanında sahada olması beklenmiyor.
Raphinha ayrıca Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid ile oynanacak iki maçta da takımını yalnız bırakacak. Bu tablo, Barcelona'nın en kritik virajlardan birine yıldız oyuncusundan yoksun gireceğini gösteriyor.