Mücadelenin ikinci yarısında Fransa adına önemli bir kırılma anı yaşandı. Dayot Upamecano, 55. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Eksik kalmasına rağmen oyundan kopmayan Fransa, skor üretmeye devam etti.

Brezilya, farkı 78. dakikada Gleison Bremer'in golüyle bire indirdi. Bu golün ardından maçın son bölümünde baskısını artıran sambacılar, beraberlik sayısını bulamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fransa, 65. dakikada Hugo Ekitike'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Bu gol, maçın gidişatını Fransa lehine daha da güçlendirdi. Brezilya ise kalan bölümde geri dönüş için baskısını artırdı.

İKİ FENERBAHÇELİ SAHAYA ÇIKTI

Brezilya Milli Takımı'nda Fenerbahçeli kaleci Ederson mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Fransa cephesinde ise bir diğer Fenerbahçeli N'Golo Kante, 58. dakikada Tchouameni'nin yerine oyuna dahil oldu.

GABRIEL SARA İLK KEZ MİLLİ OLDU

Galatasaraylı Gabriel Sara da mücadelede forma giydi. 84. dakikada Casemiro'nun yerine oyuna giren orta saha oyuncusu, böylece Brezilya Milli Takımı formasını ilk kez giymiş oldu.