Lucescu, "Türkiye'de inanılmaz bir atmosferde oynayacağız. Orayı çok iyi tanıyorum: Beşiktaş'ın stadyumu" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam, görev yaptığı dönemde stadyum projesine katkı sağladığını da belirtti.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası play-off yarı finalinde karşılaşacağı Romanya'da teknik direktör Mircea Lucescu, mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de daha önce görev yapan deneyimli teknik adam, atmosfer vurgusu yaptı.



"BASKI OLAĞANÜSTÜ"

Tüpraş Stadyumu'ndaki taraftar etkisine değinen Lucescu, "Top rakipte olduğunda taraftarlar baskı yapıyor ve bu olağanüstü bir baskı. Taraftarların çıkaracağı gürültüye karşı bir çare var mı, bilmiyorum" dedi.

Lucescu, Türkiye'de daha önce oynamamış oyuncularına bu atmosferi anlatması gerektiğini ifade etti.

A Milli Takım, Romanya ile 26 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.