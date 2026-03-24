Fenerbahçe, daha önce transfer görüşmeleri yaptığı Utrecht'te forma giyen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Souffian El Karouani için yeniden harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetim, transferi sezon sona ermeden bitirmek için büyük uğraş veriyor. Başarılı oyuncuya Hollanda'dan da teklifler olduğu ortaya çıktı. Ajax'ın da yıldız futbolcuyu transfer etmeyi planladığı gelen bilgiler arasında. Bu sezon 42 maçta forma giyen El Karouani, 3 gol atarken 16 da asist yaptı. Faslı oyuncu, 2023 yılında Nijmegen'den bedelsiz olarak Utrecht'e transfer olmuştu.