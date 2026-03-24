Beşiktaş, kiralık olarak gönderilen Al Musrati, Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Jean Onana, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi, Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi hakkında kararını verdi. Siyah-Beyazlılar Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi ve Amir Hadziahmetovic'in opsiyonlarının kullanılması yönünde oldukça umutlu. Muçi'nin 8.5 milyon euroluk opsiyonunu Trabzonspor'un, Semih'in 12 milyon euroluk satın alma şartını Cagliari'nin ve Hadziahmetovic'in 3 milyon euroluk opsiyonunu da Hull City'nin kullanması bekleniyor. Buradan elde edilecek 23,5 milyon euro civarında gelir ise Siyah- Beyazlılar'ın yaz transfer dönemindeki bütçesine önemli bir katkı olacak. Bu üç isim dışındaki isimlerin sezon sonu kulübe geri dönmesi bekleniyor. Ancak Beşiktaş'ın bu isimlerle devam etmeyeceği öğrenildi.

