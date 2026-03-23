Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Portekizli sağ kanat oyuncusu Semedo, geçmiş yıllara göre bu sezon çok maç kaçırdı. Sakatlığı nedeniyle bu sezon çok maç kaçıran tecrübeli oyuncu, son yıllara bakıldığında büyük farklılık gösteriyor. 32 yaşındaki yıldız oyuncu, Fenerbahçe'ye gelmeden önce 5 yılda sadece 19 maç kaçırdı.

Bu sezon ise sarı-lacivertli forma altında 13 maçta forma giyemedi. Semedo, bu sezon Süper Lig'de 19 karşılaşmada boy gösterirken 1 kez gol sevinci yaşadı. 2 kez de gol pası verdi.Portekizli yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.