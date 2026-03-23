Midtjylland forması giyen 23 yaşındaki oyuncu, yaptığı açıklamayla milli takım kampında yer alamayacağını duyurdu. Aral Şimşir, ülkesini temsil etmenin kendisi için her zaman büyük bir onur olduğunu vurgularken bu durumun kendisini zorladığını ifade etti.
SAKATLIK NEDENİYLE KATILAMAYACAK
Aral Şimşir, hafif bir sakatlık yaşadığını ve bu nedenle milli takıma katılamayacağını belirtti. Genç oyuncu, bu süreçte tüm odağını doğru şekilde iyileşmeye verdiğini söyledi. Sahalara daha güçlü dönmek istediğini dile getiren futbolcu, en kısa sürede hazır şekilde geri gelmek için çalışacağını kaydetti.
DUYGUSAL MESAJ VERDİ
Milli formanın kendisi için taşıdığı öneme dikkat çeken Aral Şimşir, bu fırsatı asla hafife almadığını söyledi. Bu nedenle yaşanan gelişmenin kendisi adına daha da zorlayıcı olduğunu ifade eden genç oyuncu, destek verenlere de teşekkür etti.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Aral Şimşir, bu sezon Midtjylland formasıyla etkili bir performans ortaya koydu. 45 maçta süre alan 23 yaşındaki futbolcu, 11 gol atarken 18 asist yaptı. Hücum hattındaki üretken görüntüsüyle dikkat çeken genç isim, kulüp performansıyla öne çıkan oyuncular arasında yer aldı.