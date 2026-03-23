Sakatlanan Aral Şimşir A Milli Takım kadrosuna katılmayacak

A Milli Takım’da Aral Şimşir gelişmesi yaşandı. Kadroya davet edilen genç futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu kez ay-yıldızlı ekibe katılamayacağını açıkladı.

  • Midtjylland'da forma giyen 23 yaşındaki Aral Şimşir, hafif sakatlık nedeniyle milli takım kampına katılamayacağını açıkladı.
  • Aral Şimşir, odağını doğru şekilde iyileşmeye vereceğini ve sahalara daha güçlü dönmek için çalışacağını belirtti.
  • Genç futbolcu, ülkesini temsil etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ve bu durumun kendisini zorladığını ifade etti.
  • Aral Şimşir, bu sezon Midtjylland formasıyla 45 maçta 11 gol atıp 18 asist yaptı.

Midtjylland forması giyen 23 yaşındaki oyuncu, yaptığı açıklamayla milli takım kampında yer alamayacağını duyurdu. Aral Şimşir, ülkesini temsil etmenin kendisi için her zaman büyük bir onur olduğunu vurgularken bu durumun kendisini zorladığını ifade etti.

SAKATLIK NEDENİYLE KATILAMAYACAK

Aral Şimşir, hafif bir sakatlık yaşadığını ve bu nedenle milli takıma katılamayacağını belirtti. Genç oyuncu, bu süreçte tüm odağını doğru şekilde iyileşmeye verdiğini söyledi. Sahalara daha güçlü dönmek istediğini dile getiren futbolcu, en kısa sürede hazır şekilde geri gelmek için çalışacağını kaydetti.

DUYGUSAL MESAJ VERDİ

Milli formanın kendisi için taşıdığı öneme dikkat çeken Aral Şimşir, bu fırsatı asla hafife almadığını söyledi. Bu nedenle yaşanan gelişmenin kendisi adına daha da zorlayıcı olduğunu ifade eden genç oyuncu, destek verenlere de teşekkür etti.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Aral Şimşir, bu sezon Midtjylland formasıyla etkili bir performans ortaya koydu. 45 maçta süre alan 23 yaşındaki futbolcu, 11 gol atarken 18 asist yaptı. Hücum hattındaki üretken görüntüsüyle dikkat çeken genç isim, kulüp performansıyla öne çıkan oyuncular arasında yer aldı.

