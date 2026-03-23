Midtjylland'da forma giyen 23 yaşındaki Aral Şimşir, hafif sakatlık nedeniyle milli takım kampına katılamayacağını açıkladı.

Aral Şimşir, bu sezon Midtjylland formasıyla 45 maçta 11 gol atıp 18 asist yaptı.

Midtjylland forması giyen 23 yaşındaki oyuncu, yaptığı açıklamayla milli takım kampında yer alamayacağını duyurdu. Aral Şimşir, ülkesini temsil etmenin kendisi için her zaman büyük bir onur olduğunu vurgularken bu durumun kendisini zorladığını ifade etti.

SAKATLIK NEDENİYLE KATILAMAYACAK Aral Şimşir, hafif bir sakatlık yaşadığını ve bu nedenle milli takıma katılamayacağını belirtti. Genç oyuncu, bu süreçte tüm odağını doğru şekilde iyileşmeye verdiğini söyledi. Sahalara daha güçlü dönmek istediğini dile getiren futbolcu, en kısa sürede hazır şekilde geri gelmek için çalışacağını kaydetti.