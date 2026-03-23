A Milli Takımımızın ve Fenerbahçe'nin başarılı oyuncularından İsmail Yüksek , bu sezon daha da olgunlaşan futboluyla en büyük hayaline doğru hızla ilerliyor. Son 2 sezonda lig ve Avrupa'da toplamda 93 maçta forma giyen İsmail Yüksek , bu karşılaşmaların 41'ine ilk 11'de başladı. Geçen sezon 40 maçta görev alan milli yıldız , bu mücadelelerin 24'üne ilk 11'de başlayarak dikkat çekti.

Bu sezon ise 53 maça çıkan İsmail Yüksek, 17 karşılaşmaya ilk 11'de başlayarak mücadelesini sürdürdü.Sezon sonunda çok sevdiği Fenerbahçe'sinden Avrupa hedefini gerçekleştirmek için ayrılmak isteyen milli oyuncu menajeriyle sürekli temas halinde.Avrupa'nın TOP 5 liginden takımlar, 27 yaşındaki ön liberoyu kadrosuna katmak için yoğun uğraş veriyor. Marsilya, Lyon, Brighton ve Stuttgart gibi takımlar onu transfer listesine eklemiş durumda.Sezon sonunda Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlanıyorlar. Sarı-lacivertliler'le sözleşmesi 2028'te sona erecek olan İsmail Yüksek, bu sezon 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Toplamda 4 gole katkıda bulundu.