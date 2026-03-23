Bayern'in İngiliz golcüsü Harry Kane’den müthiş performans

Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry KaneAlman ekibiyle inanılmaz bir sezon geçiriyor. Tecrübeli golcü bu sezon tüm kulvarlarda 40 maçta çıktı. Bu süreçte 48 gol, 5 asistle 53 gole katkı yapan32 yaşındaki futbolcu, rakip savunmacılarının da korkulu rüyası olmuş durumda.

Bayern Münih'le ilk sezon ligde 36, ikinci sezonunda da 26 gol kaydeden İngiliz santrfor bu sezon ise 26 maçta 31 gole ulaştı. Kane ligde kalan 7 haftada 10 gol daha atması durumunda Bundesliga'da bir sezonda 41 gol atan Lewandowski'nin rekoruna ortak olacak.

