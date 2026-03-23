Barcelona'nın, Manchester United'dan kiraladığı Marcus Rashford'un 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçtiği ve alternatif isimlere yöneldiği öne sürüldü. Bu süreçte gündeme gelen futbolculardan biri de Benfica'da forma giyen Andreas Schjelderup oldu.
BARCELONA İDDİALARINA YANIT VERDİ
Hakkında çıkan haberlerle ilgili konuşan Andreas Schjelderup, Barcelona söylentilerine açık bir yanıt verdi. 21 yaşındaki Norveçli futbolcu, bu iddiaların doğru olmasının harika olacağını söyledi. Ancak şu anda somut bir bilgiye sahip olmadığını da net şekilde dile getirdi.
GENÇ YILDIZIN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Benfica forması altında bu sezon 36 maçta görev yapan Andreas Schjelderup, takımına 7 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Hücum hattındaki etkili performansıyla dikkat çeken genç oyuncu, Avrupa futbolunda yakından izlenen isimler arasında yer alıyor.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR
Benfica ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Andreas Schjelderup'un güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Genç futbolcunun adı transfer dönemine yaklaşılırken Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılmaya devam ediyor.