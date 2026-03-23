Barcelona'nın, Manchester United'dan kiraladığı Marcus Rashford'un 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçtiği ve alternatif isimlere yöneldiği öne sürüldü. Bu süreçte gündeme gelen futbolculardan biri de Benfica'da forma giyen Andreas Schjelderup oldu.

BARCELONA İDDİALARINA YANIT VERDİ

Hakkında çıkan haberlerle ilgili konuşan Andreas Schjelderup, Barcelona söylentilerine açık bir yanıt verdi. 21 yaşındaki Norveçli futbolcu, bu iddiaların doğru olmasının harika olacağını söyledi. Ancak şu anda somut bir bilgiye sahip olmadığını da net şekilde dile getirdi.