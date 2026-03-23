Andreas Schjelderup Barcelona'yı istiyor!

Benfica forması giyen Andreas Schjelderup, son günlerde gündeme gelen Barcelona iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Andreas Schjelderup Barcelona'yı istiyor!
  • Barcelona, Manchester United'dan kiraladığı Marcus Rashford'un 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçerek alternatif isimlere yöneldi.
  • Benfica'nın 21 yaşındaki oyuncusu Andreas Schjelderup, Barcelona söylentilerinin harika olacağını söyledi ancak somut bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.
  • Andreas Schjelderup bu sezon Benfica formasıyla 36 maçta 7 gol ve 4 asist kaydetti.
  • Norveçli futbolcunun Benfica ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Andreas Schjelderup'un güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Barcelona'nın, Manchester United'dan kiraladığı Marcus Rashford'un 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçtiği ve alternatif isimlere yöneldiği öne sürüldü. Bu süreçte gündeme gelen futbolculardan biri de Benfica'da forma giyen Andreas Schjelderup oldu.

Andreas Schjelderup Barcelona'yı istiyor!-2

BARCELONA İDDİALARINA YANIT VERDİ

Hakkında çıkan haberlerle ilgili konuşan Andreas Schjelderup, Barcelona söylentilerine açık bir yanıt verdi. 21 yaşındaki Norveçli futbolcu, bu iddiaların doğru olmasının harika olacağını söyledi. Ancak şu anda somut bir bilgiye sahip olmadığını da net şekilde dile getirdi.

Andreas Schjelderup Barcelona'yı istiyor!-3

GENÇ YILDIZIN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Benfica forması altında bu sezon 36 maçta görev yapan Andreas Schjelderup, takımına 7 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Hücum hattındaki etkili performansıyla dikkat çeken genç oyuncu, Avrupa futbolunda yakından izlenen isimler arasında yer alıyor.

Andreas Schjelderup Barcelona'yı istiyor!-4

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR

Benfica ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Andreas Schjelderup'un güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Genç futbolcunun adı transfer dönemine yaklaşılırken Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılmaya devam ediyor.

