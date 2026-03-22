Sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya kiralanan Al-Musrati ile ilgili karar verildi. Edinilen bilgilere göre İtalyan temsilcisi, sözleşmede yer alan 7 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.Bu gelişmenin ardından 29 yaşındaki Libyalı ön libero, sezon sonunda yeniden Beşiktaş'ın kadrosuna katılacak. Ancak Siyah- Beyazlı yönetimin, tecrübeli oyuncuyu gelecek planları arasında düşünmediği bilinen detaylar arasında.

Serie A'da forma giydiği 15 maçta yalnızca 1 asistlik katkı sağlayabilen Musrati, İtalya Kupası'nda ise sadece 1 karşılaşmada görev aldı.Toplamda 849 dakika sahada kalan deneyimli orta saha, beklentilerin uzağında kaldı. Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Musrati'nin, sezon sonunda nasıl bir yol haritası izleyeceği ise şimdiden merak konusu.Siyah- Beyazlılar'ın oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ifade ediliyor. Beşiktaşcephesinde alınacak kararda finansal dengelerin de önemli rol oynayacağı belirtiliyor.



KARTAL'INASLLANI PLANI

Beşiktaş, İnter'den 11 milyon euro opsiyon ve bonuslar dahilinde kiraladığı Asllani'nin bu opsiyonunu kullanmak istemiyor. Kartal, 24 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusunu sezon sonunda daha düşük bir bedelle kadrosuna katmayı planlıyor.