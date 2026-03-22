ZİRVEDE DEV RANDEVU Ev sahibi Real Madrid, ligde topladığı 66 puanla ikinci sırada yer alıyor. Eflatun-beyazlılar, zirve yarışında hata yapmadan yoluna devam etmek ve liderle arasındaki puan farkını korumak istiyor. Bernabéu'daki derbi, şampiyonluk mücadelesinin gidişatını doğrudan etkileyecek. Konuk ekip Atletico Madrid ise sezonu ilk üç içinde tamamlama hedefiyle sahaya çıkacak. Kırmızı-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hattındaki yerini korumak için güçlü rakibi karşısında kritik bir sınav verecek.

DEV DERBİDE KRİTİK SINAV Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak mücadele, yalnızca üç puan açısından değil, sezonun geri kalan bölümü adına da büyük önem taşıyor. Şampiyonluk yarışının en sıcak dönemine girilirken Bernabéu'daki sonuç, üst sıralardaki dengeleri değiştirebilecek güçte görülüyor.

REAL MADRID'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR Real Madrid cephesinde sakatlıklar teknik heyetin elini zorlaştırıyor. Thibaut Courtois uyluk sakatlığı, Jude Bellingham hamstring problemi, Rodrygo çapraz bağ sakatlığı, David Alaba baldır sorunu, Ferland Mendy ile Dani Ceballos kas sakatlığı, Éder Militão ise tendon problemi nedeniyle eksikler arasında yer alıyor. Eflatun-beyazlı ekipte çok sayıda önemli oyuncunun yokluğu, derbi öncesi kadro planlamasını daha da kritik hale getirdi. Özellikle hem savunma hattında hem de hücum bölgesinde yaşanan eksikler, maçın kaderini etkileyebilecek başlıklar arasında öne çıkıyor.