CANLI YAYIN
Geri

Real Madrid - Atletico Madrid | CANLI

İspanya 1. futbol ligi La Liga'da derbi heyecanı yaşanıyor. Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, evinde Atletico Madrid'i ağırlıyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Real Madrid ile Atletico Madrid, La Liga'da Bernabéu'da karşı karşıya geliyor.
  • Real Madrid 66 puanla ikinci sırada yer alırken, Atletico Madrid ilk üç içinde kalmayı hedefliyor.
  • Real Madrid'de Courtois, Bellingham, Rodrygo, Alaba, Mendy, Ceballos ve Militão sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.
  • Real Madrid'in ilk 11'inde Arda Güler yer alıyor.
  • Maç şampiyonluk yarışı ve Şampiyonlar Ligi katılım hattı açısından kritik öneme sahip.

CANLI TAKİP

İLK 11'LER

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Fede Valverde, Tchouaméni, Thiago; Arda Güler; Brahim Díaz, Vinicius.

Atletico Madrid: Musso; Marcos Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Guiliano, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Julián Álvarez

ZİRVEDE DEV RANDEVU

Ev sahibi Real Madrid, ligde topladığı 66 puanla ikinci sırada yer alıyor. Eflatun-beyazlılar, zirve yarışında hata yapmadan yoluna devam etmek ve liderle arasındaki puan farkını korumak istiyor. Bernabéu'daki derbi, şampiyonluk mücadelesinin gidişatını doğrudan etkileyecek.

Konuk ekip Atletico Madrid ise sezonu ilk üç içinde tamamlama hedefiyle sahaya çıkacak. Kırmızı-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hattındaki yerini korumak için güçlü rakibi karşısında kritik bir sınav verecek.

DEV DERBİDE KRİTİK SINAV

Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak mücadele, yalnızca üç puan açısından değil, sezonun geri kalan bölümü adına da büyük önem taşıyor. Şampiyonluk yarışının en sıcak dönemine girilirken Bernabéu'daki sonuç, üst sıralardaki dengeleri değiştirebilecek güçte görülüyor.

REAL MADRID'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Real Madrid cephesinde sakatlıklar teknik heyetin elini zorlaştırıyor. Thibaut Courtois uyluk sakatlığı, Jude Bellingham hamstring problemi, Rodrygo çapraz bağ sakatlığı, David Alaba baldır sorunu, Ferland Mendy ile Dani Ceballos kas sakatlığı, Éder Militão ise tendon problemi nedeniyle eksikler arasında yer alıyor.

Eflatun-beyazlı ekipte çok sayıda önemli oyuncunun yokluğu, derbi öncesi kadro planlamasını daha da kritik hale getirdi. Özellikle hem savunma hattında hem de hücum bölgesinde yaşanan eksikler, maçın kaderini etkileyebilecek başlıklar arasında öne çıkıyor.

PUAN DURUMU YARIŞI KIZIŞTIRIYOR

Real Madrid, 66 puanla ikinci sıradaki yerini korurken zirve baskısını sürdürmek istiyor. Atletico Madrid ise üst sıralardaki konumunu sağlamlaştırma hedefiyle sahaya çıkacak. La Liga'da sezonun en önemli virajlarından biri olarak görülen bu derbi, iki takım için de büyük değer taşıyor.

