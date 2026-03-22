Galatasaray'ın geniş kadrosundan 13 futbolcu, milli takım görevleri için ülkelerinin kadrolarına davet edildi. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk 'un oyuncular üzerinde yarattığı bireysel gelişim ve yükselen performansın, bu milli davetlerde önemli rol oynadığı değerlendiriliyor. A Milli Takım'a davet edilen isimler arasında Abdülke rim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Uğurcan Çakır ve Yunus Akgün yer aldı. Yabancı oyunculardan ise Kolombiya Milli Takımı'na Davinson Sánchez, Brezilya'ya Gabriel Sara, Senegal'e Ismail Jakobs, Almanya'ya Leroy Sane, Hollanda'ya Noa Lang, Macaristan'a Roland Sallai ve Fildişi Sahili'ne Wilfried Singo davet edildi.

Öte yandan, daha önce Nijerya Milli Takımı'na çağrılan Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle bu kez kadroda yer almadı. Gabonlu Mario Lemina ve Kolombiyalı Yaser Asprilla ise daha önce milli formayı giymelerine rağmen son açıklanan kadrolara dahil edilmedi.Galatasaray'da milli takımlara giden oyuncu sayısının fazla olması, uluslararası düzeydeki oyuncu kalitesini bir kez daha ortaya koyuyor.

Galatasaray'ın Gineli orta sahası Renato Nhagamilli arayı fırsat bildi. 18 yaşındaki futbolcu, bu süreçte hocası Okan Buruk'un gözüne girmek için bireysel olarak çok çalışıyor. Nhaga, ligdeki son Başakşehir maçında ağları havalandırmıştı.