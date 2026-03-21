UEFA gelirlerinde zirve Galatasaray

UEFA turnuvalarına 2025- 2026 sezonunda Türkiye adına Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir çeyrek finali göremese de kulüplerimiz toplam 83.4 milyon euro gelirin sahibi oldu.

UEFA'nın para ödülü dağıtım kriterlerine göre bu sezon Türk takımları içinde en fazla geliri Galatasaray, en az geliri Beşiktaş ile Başakşehir elde etti. Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Galatasaray 53.5 milyor euronun sahibi oldu. Bu sezon "Devler Ligi"ne direkt katılan sarı-kırmızılılar, UEFA'nın para ödülleri yönetmeliğine göre "ayak bastı parası" olarak 18.62 milyon euro kazandı. Puan ve tur gelirlerini de kasasına koyan Cimbom yayın havuzu değerlemesinden 6.41 ila 10.41 milyon euro (ortalama 8,41 milyon euro ) kazanan kazandı.

Türk takımlarının Avrupa kazancı belli oldu (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2.42 milyon euro oldu. Avrupa Ligi'nden play-off turunda elenen Fenerbahçe 19.4 milyon euro, Konferans Ligi'ne son 16 turunda veda eden Samsunspor 7.8 milyon euro geliri kasasına koydu. Beşiktaş ve Başakşehir ise 1 milyon 275'er bin euro ile yetindi.

