UEFA'nın para ödülü dağıtım kriterlerine göre bu sezon Türk takımları içinde en fazla geliri Galatasaray, en az geliri Beşiktaş ile Başakşehir elde etti. Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Galatasaray 53.5 milyor euronun sahibi oldu. Bu sezon "Devler Ligi"ne direkt katılan sarı-kırmızılılar, UEFA'nın para ödülleri yönetmeliğine göre "ayak bastı parası" olarak 18.62 milyon euro kazandı. Puan ve tur gelirlerini de kasasına koyan Cimbom yayın havuzu değerlemesinden 6.41 ila 10.41 milyon euro (ortalama 8,41 milyon euro ) kazanan kazandı.