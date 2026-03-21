Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde birçok alanda zirvede yer alıyor. Maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde olan bordo-mavililer, ikinci sıradaki ezeli rakibi Fenerbahçe ile de aynı puana sahip. Süper Lig'de 2. yarıya ait puan durumuna bakıldığında Trabzonspor 25 puanla lider durumda. Karadeniz Fırtınası, aynı zamanda Galatasaray (6) ve Beşiktaş (9) ile birlikte en az gol yiyen takım konumunda. Fırtına, 10 maçta 25 puan toplarken, 20 gol attı ve kalesinde 9 gol gördü.



Beşiktaş 23 puan elde etti. 19 gol kaydederken 9 gol yedi. 1 maçı eksik olan lider Galatasaray ise hanesine 22 puan yazdırdı. 23 gol attı, 6 gol yedi. En iyi averaja sahip 2. takım ve en çok gol atan 3. takım da yine Trabzonspor... Bordo-mavililer, milli ara sonrası evinde karşılaşacağı Galatasaray'ı mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

