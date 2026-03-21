Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Kante, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad'tan transfer olmuş ve ilk maçlarında performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Hatta fiziksel durumunun eskisi kadar iyi olmadığı iddia edilmişti. 34 yaşındaki N'Golo Kante, fiziksel verilerde konuşulanın aksine birinci sırada yer alıyor. 90 dakika başına toplam kat edilen mesafe ve yüksek şiddetli koşuyla kat edilen mesafe metriklerinde Fenerbahçe'nin en iyisi. Onu milli yıldızımız İsmail Yüksek takip ediyor. Fiziksel yönden güçlü gözüken Sidiki Cherif'in ise listede sondan 3. sırada olması dikkat çekti.

