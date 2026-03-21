Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde zaman zaman eleştirilen teknik adamla ilgili transfer söylentileri ayyuka çıkmış durumda. Alman ve İtalyan takımlarının takibinde olan Tedesco ile ilgili en somut adım İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan geldi. Bu sezon 29 maçta topladığı 28 puanla 16. sırada yer alan İtalyan ekibinin teknik direktör arayışlarına hız verdiği öğrenildi. Fiorentina'da listenin başındaki teknik adam ismi Fenerbahçe hocası Domenico Tedesco olduğu iddia edildi.

Tedesco’ya İtalya kancası: (Fotoğraf Anadolu AJansı'ndan alınmıştır)

YÖNETİM ŞU AN BEKLEMEDE

Tecrübeli teknik adamın menajerinin İtalyan ekibiyle sürekli temas halinde olduğu gelen haberler arasında. Tedesco, Fenerbahçe'den ayrılması durumunda Fiorentina direkt harekete geçecek. 40 yaşındaki teknik adam, bu sezon Fenerbahçe'nin başında 40 maça çıktı ve 2.08 puan ortalaması yakaladı. Tedesco'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Ancak, Karagümrük yenilgisi sonrası yönetim, Tedesco için acil toplantı yapmış ve şimdiki görevine devam etmesi yönünde karar almıştı. Yönetim, sezon sonunda İtalyan hoca ile ilgili net kararını verecek.