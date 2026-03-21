Slovakya Teknik Direktörü Francesco Calzona'dan Milan Skriniar ile ilgili çarpıcı açıklamalar... Calzona, "Skriniar, oldukça ciddi bir sakatlıkla mücadele ediyor ve bizimle olmak için elinden geleni yapıyor. Mümkün olduğunca çabuk geri dönüp takıma yardım etmek için büyük oyuncuların yaptığı gibi davranıyor. Bu maçlarda hazır olmak için kariyerinin bir kısmını riske attığını söyleyebiliriz" diye konuştu. Bu arada Fenerbahçe fizyoterapistinin de Milan Skriniar ile beraber Slovakya kampına gittiği öğrenildi.

