Beşiktaş'ın yeni yıldaki performansı dikkatleri çekiyor. Siyah- Beyazlılar 2026 yılında 10 lig ve 4 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 14 maça çıktı. Kupada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de çıktığı 10 maçta ise tek yenilgisini evindeki Galatasaray derbisinde yaşadı. Bu süreçte 10 galibiyet alan Kartal, 3 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı.
2 ALANDA ZİRVEDE
Ligin ikinci yarısıyla birlikte yapılan transferlerin de etkisiyle oyununu yukarı çeken Siyah-Beyazlılar'ın 2026 yılında hücumda yaşadığı gelişim rakamlara da yansıdı. Beşiktaş, bu yıl Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan (265), en yüksek isabetli (69) ve toplam (188) şut sayısına ulaşan takım olarak üretkenliğiyle dikkatleri çekti. Şu anda ligde 52 puanla 4. sırada yer alan Siyah-Beyazlılar 2026 yılındaki etkili performansını devam ettirip ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyor.