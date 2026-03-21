Beşiktaş'ın yeni yıldaki performansı dikkatleri çekiyor. Siyah- Beyazlılar 2026 yılında 10 lig ve 4 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 14 maça çıktı. Kupada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de çıktığı 10 maçta ise tek yenilgisini evindeki Galatasaray derbisinde yaşadı. Bu süreçte 10 galibiyet alan Kartal, 3 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı.