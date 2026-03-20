Tedesco’dan İsmail Yüksek yorumu: Pozisyon bilgisi yetersiz

Tedesco, İsmail Yüksek hakkında çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. İddialara göre İtalyan hoca, “Mücadeleci ama pozisyon bilgisi yetersiz” diye konuştu.

Sarı-lacivertli yönetimin, Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yaptığı görüşmede futbolcuların durumu masaya yatırılırken, İsmail Yüksek hakkında yapılan değerlendirme dikkat çekti. Tedesco'ya takımın gidişatıyla ilgili net mesajlar verildiği ve adeta ültimatom niteliğinde bir görüşme gerçekleştirildiği bilinen detaylar arasında.

"POZİSYON BİLGİSİ YETERSİZ"

İddialara göre yönetimin,"İsmail Yüksek'i neden oynatmıyorsun?"sorusuna Tedesco'nun verdiği yanıt ise çarpıcı bulundu. İtalyan teknik adamın, genç oyuncunun mücadele gücünü ve temposunu övdüğü ancak eksik yönlerine vurgu yaptığı belirtildi. Tedesco'nun toplantıda, "İsmail çok mücadeleci bir oyuncu. Tempolu ve savaşçı bir karakteri var. Fenerbahçe forması için elinden geleni yapıyor. Ancak bir orta saha oyuncusu için pozisyon bilgisi yetersiz. Bu eksiklerini kapatması ve daha fazla çalışması gerekiyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

