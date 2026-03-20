Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 5-0 mağlup olan Kocaelispor, sezonun en ağır yenilgisini alarak dikkat çekti.
Yeşil-Siyahlılar, bu sonuçla birlikte ligdeki en farklı mağlubiyetini yaşadı. Sezonun ilk bölümünde "zor gol yiyen takım" kimliğiyle öne çıkan Kocaelispor'un, son haftalarda bu görüntüsünden uzaklaştığı gözlendi.
TAKIM İÇİN YENİ PROGRAM HAZIRLANDI
Alanyaspor karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından savunmadaki düşüş daha da belirgin hale geldi. Yeşil-Siyahlı ekip, son 5 haftada kalesinde gördüğü 10 golle birlikte -9 averaja geriledi. Yaşanan bu tablo sonrası Teknik Direktör Selçuk İnan harekete geçti. Tecrübeli çalıştırıcının, takım için yeni bir antrenman programı hazırladığı öğrenildi.
SAVUNMA ÖNCELİĞİ ÖN PLANDA
Hazırlanan programda savunma güvenliğinin ön planda tutulacağı belirtilirken, yenilen gollerin tek tek analiz edilerek antrenmanlarda detaylı şekilde ele alınacağı ifade edildi. Kocaelispor'da hedef, savunmadaki zaafları kısa sürede gidermek ve istikrar sağlamak.