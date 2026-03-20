Sakatlanan Emre Can Borussia Dortmund'da devam edecek

Borussia Dortmund, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Emre Can ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Alman basınında yer alan haberde, sarı-siyahlı kulübün deneyimli futbolcuyla yeni kontrat konusunda anlaşma sağladığı öne sürüldü.

  • Borussia Dortmund, çapraz bağ sakatlığı yaşayan 32 yaşındaki futbolcu Emre Can ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı.
  • Emre Can, şubat ayında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
  • Borussia Dortmund Genel Müdürü Lars Ricken, sakatlık döneminde Emre Can'ın yanında olacaklarını açıkladı.
  • Emre Can, sakatlığından önce bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 16 maça çıkarak 3 gol attı.
  • Borussia Dortmund ile Emre Can arasındaki yeni sözleşme sürecinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Takımın önemli isimlerinden biri olan Emre Can'ın yaşadığı sakatlığa rağmen kulübün oyuncusuna olan güvenini koruduğu görüldü. Borussia Dortmund yönetiminin, tecrübeli futbolcunun geleceğini güvence altına almak için yeni sözleşme adımı attığı belirtildi.

SAKATLIK SONRASI DESTEK MESAJI

32 yaşındaki futbolcu, şubat ayında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası sezonu kapatmıştı. Uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Emre Can için kulüpten destek mesajı gelmişti.

Borussia Dortmund Genel Müdürü Lars Ricken, sakatlık döneminde Emre Can'ın yanında olacaklarını açıklamıştı. Kulüp yönetiminin bu yaklaşımı, yeni sözleşme gelişmesiyle birlikte daha da netlik kazandı.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Emre Can, sakatlığından önce bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 16 maça çıktı. Deneyimli oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 kez fileleri havalandırarak takımına skor katkısı verdi.

Orta saha ve savunmada farklı görevlerde oynayabilen Emre Can, çok yönlü yapısıyla teknik ekibin önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü. Yaşadığı ağır sakatlığa karşın kulübün yeni sözleşme kararı alması, oyuncuya duyulan güveni ortaya koydu.

YENİ SÖZLEŞMEDE GERİ SAYIM

Borussia Dortmund ile Emre Can arasındaki yeni sözleşme sürecinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Alman ekibinin, sakatlık sürecinde tecrübeli futbolcuyu yalnız bırakmaması ve yeni kontrat için anlaşma sağlaması, kulübün uzun vadeli planlamasında Emre Can'a yer verdiğini gösterdi.

