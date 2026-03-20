Borussia Dortmund, çapraz bağ sakatlığı yaşayan 32 yaşındaki futbolcu Emre Can ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı.

Emre Can, sakatlığından önce bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 16 maça çıkarak 3 gol attı.

Borussia Dortmund ile Emre Can arasındaki yeni sözleşme sürecinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Takımın önemli isimlerinden biri olan Emre Can'ın yaşadığı sakatlığa rağmen kulübün oyuncusuna olan güvenini koruduğu görüldü. Borussia Dortmund yönetiminin, tecrübeli futbolcunun geleceğini güvence altına almak için yeni sözleşme adımı attığı belirtildi.

SAKATLIK SONRASI DESTEK MESAJI 32 yaşındaki futbolcu, şubat ayında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası sezonu kapatmıştı. Uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Emre Can için kulüpten destek mesajı gelmişti. Borussia Dortmund Genel Müdürü Lars Ricken, sakatlık döneminde Emre Can'ın yanında olacaklarını açıklamıştı. Kulüp yönetiminin bu yaklaşımı, yeni sözleşme gelişmesiyle birlikte daha da netlik kazandı.