Takımın önemli isimlerinden biri olan Emre Can'ın yaşadığı sakatlığa rağmen kulübün oyuncusuna olan güvenini koruduğu görüldü. Borussia Dortmund yönetiminin, tecrübeli futbolcunun geleceğini güvence altına almak için yeni sözleşme adımı attığı belirtildi.
SAKATLIK SONRASI DESTEK MESAJI
32 yaşındaki futbolcu, şubat ayında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası sezonu kapatmıştı. Uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Emre Can için kulüpten destek mesajı gelmişti.
Borussia Dortmund Genel Müdürü Lars Ricken, sakatlık döneminde Emre Can'ın yanında olacaklarını açıklamıştı. Kulüp yönetiminin bu yaklaşımı, yeni sözleşme gelişmesiyle birlikte daha da netlik kazandı.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Emre Can, sakatlığından önce bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 16 maça çıktı. Deneyimli oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 kez fileleri havalandırarak takımına skor katkısı verdi.
Orta saha ve savunmada farklı görevlerde oynayabilen Emre Can, çok yönlü yapısıyla teknik ekibin önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü. Yaşadığı ağır sakatlığa karşın kulübün yeni sözleşme kararı alması, oyuncuya duyulan güveni ortaya koydu.
YENİ SÖZLEŞMEDE GERİ SAYIM
Borussia Dortmund ile Emre Can arasındaki yeni sözleşme sürecinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Alman ekibinin, sakatlık sürecinde tecrübeli futbolcuyu yalnız bırakmaması ve yeni kontrat için anlaşma sağlaması, kulübün uzun vadeli planlamasında Emre Can'a yer verdiğini gösterdi.