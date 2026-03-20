Aday kadronun açıklanmasıyla birlikte gözler 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak yarı final mücadelesine çevrildi. Tüpraş Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda önem taşıyan eşleşmede Romanya, Türkiye karşısında tur arayacak.
SÜPER LİG'DEN ÜÇ FUTBOLCUYA DAVET
Romanya'nın açıkladığı kadroda Trendyol Süper Lig'de forma giyen üç oyuncu da yer buldu. Gaziantep FK'de oynayan Deian Sorescu, Çaykur Rizespor forması giyen Valentin Mihaila ve Alanyaspor'da görev yapan Ianis Hagi, play-off süreci için milli davet alan isimler arasında bulundu. Türkiye'de forma giyen bu üç oyuncunun listede yer alması, İstanbul'daki maç öncesinde dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.
Romanya teknik ekibi, farklı liglerde düzenli süre alan futbolcuları bir araya getirirken savunma, orta saha ve hücum hattında tecrübeyle genç isimleri aynı kadroda topladı. Açıklanan liste, takımın yarı final planlamasında geniş bir oyuncu havuzuna sahip olduğunu da ortaya koydu.
YARI FİNALİN ADRESİ İSTANBUL
A Milli Futbol Takımı ile Romanya arasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final mücadelesi İstanbul'da oynanacak. Tüpraş Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, iki ülke adına da final kapısını aralayacak. Romanya cephesinde aday kadronun netleşmesiyle hazırlık süreci resmen başladı.
Bu eşleşmeyi kazanan taraf, play-off finalinde Slovakya-Kosova karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek. Final maçı 31 Mart Salı günü oynanacak. Böylece İstanbul'daki mücadele, yalnızca yarı final niteliği taşımakla kalmayacak, final yolundaki tabloyu da doğrudan şekillendirecek.
KALEDE ÜÇ İSİM YER ALDI
Romanya'nın aday kadrosunda kaleci pozisyonunda Ionuț Radu, Marian Aioani ve Mihai Popa yer aldı. Teknik heyet, kalede üç farklı seçenekle play-off sürecine girerken kadro yapılanmasında deneyim ve rekabet dengesini korudu.
SAVUNMA HATTI ŞEKİLLENDİ
Savunma bölümünde Andrei Rațiu, Deian Sorescu, Radu Drăgușin, Andrei Burcă, Virgil Ghiță, Adrian Rus, Andrei Coubiș, Nicușor Bancu ve Kevin Ciubotaru aday kadroya çağrıldı. Defans hattında Avrupa'nın farklı liglerinde oynayan futbolcularla Romanya futbolunun yerel temsilcileri birlikte yer aldı.
ORTA SAHADA DİKKAT ÇEKEN TERCİHLER
Orta saha rotasyonunda Vladimir Screciu, Vlad Dragomir, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Florin Tanase, Ianis Hagi, Dennis Man, Alexandru Dobre, Valentin Mihăilă, Claudiu Petrila ve Ștefan Baiaram kadroya dahil edildi. Merkezde oyun kurucu özellikleri bulunan isimlerle birlikte kanat ve geçiş oyununda etkili oyuncuların aynı listede buluşması dikkat çekti.
HÜCUMDA ÜÇ FUTBOLCU BULUNUYOR
Forvet hattında ise Daniel Bîrligea, David Miculescu ve Marius Coman yer aldı. Romanya, hücum bölümünde üç isimle play-off sürecine hazırlanırken açıklanan kadro genel yapısıyla takımın maç planına dair temel çerçeveyi ortaya koydu.
FİNALİST BELLİ OLACAK
Romanya Milli Futbol Takımı'nın açıklanan bu aday kadrosu, Türkiye ile oynanacak zorlu yarı final öncesinde resmi tabloyu netleştirdi. İstanbul'daki mücadelede alınacak sonuç, Romanya'nın 31 Mart Salı günü oynanacak play-off finaline uzanıp uzanamayacağını belirleyecek.