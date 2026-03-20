SÜPER LİG'DEN ÜÇ FUTBOLCUYA DAVET

Romanya'nın açıkladığı kadroda Trendyol Süper Lig'de forma giyen üç oyuncu da yer buldu. Gaziantep FK'de oynayan Deian Sorescu, Çaykur Rizespor forması giyen Valentin Mihaila ve Alanyaspor'da görev yapan Ianis Hagi, play-off süreci için milli davet alan isimler arasında bulundu. Türkiye'de forma giyen bu üç oyuncunun listede yer alması, İstanbul'daki maç öncesinde dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

Romanya teknik ekibi, farklı liglerde düzenli süre alan futbolcuları bir araya getirirken savunma, orta saha ve hücum hattında tecrübeyle genç isimleri aynı kadroda topladı. Açıklanan liste, takımın yarı final planlamasında geniş bir oyuncu havuzuna sahip olduğunu da ortaya koydu.

YARI FİNALİN ADRESİ İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı ile Romanya arasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final mücadelesi İstanbul'da oynanacak. Tüpraş Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, iki ülke adına da final kapısını aralayacak. Romanya cephesinde aday kadronun netleşmesiyle hazırlık süreci resmen başladı.

Bu eşleşmeyi kazanan taraf, play-off finalinde Slovakya-Kosova karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek. Final maçı 31 Mart Salı günü oynanacak. Böylece İstanbul'daki mücadele, yalnızca yarı final niteliği taşımakla kalmayacak, final yolundaki tabloyu da doğrudan şekillendirecek.