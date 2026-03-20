Karşılaşmanın henüz başında gelen gol, maçın kaderini belirledi. Napoli, erken dakikada bulduğu üstünlüğü koruyarak sahadan 3 puanla ayrıldı. Ev sahibi Cagliari ise kendi sahasında oynadığı mücadelede skoru değiştiremedi.

MCTOMINAY ERKEN VURDU

Napoli'ye galibiyeti getiren golü mücadelenin 2. dakikasında Scott McTominay kaydetti. Maçın hemen başında gelen bu gol, konuk ekibin oyun planını da belirleyen en önemli gelişme oldu. Erken üstünlüğü ele geçiren Napoli, kalan dakikalarda skoru korumayı başardı.

Cagliari, maç boyunca beraberlik için arayışını sürdürse de aradığı golü bulamadı. Napoli savunması, ev sahibi ekibin çabalarına geçit vermedi ve mücadele tek golle tamamlandı.