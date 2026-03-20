Karşılaşmanın henüz başında gelen gol, maçın kaderini belirledi. Napoli, erken dakikada bulduğu üstünlüğü koruyarak sahadan 3 puanla ayrıldı. Ev sahibi Cagliari ise kendi sahasında oynadığı mücadelede skoru değiştiremedi.
MCTOMINAY ERKEN VURDU
Napoli'ye galibiyeti getiren golü mücadelenin 2. dakikasında Scott McTominay kaydetti. Maçın hemen başında gelen bu gol, konuk ekibin oyun planını da belirleyen en önemli gelişme oldu. Erken üstünlüğü ele geçiren Napoli, kalan dakikalarda skoru korumayı başardı.
Cagliari, maç boyunca beraberlik için arayışını sürdürse de aradığı golü bulamadı. Napoli savunması, ev sahibi ekibin çabalarına geçit vermedi ve mücadele tek golle tamamlandı.
SEMİH KILIÇSOY 65. DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Cagliari'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Semih Kılıçsoy, 65. dakikada oyuna dahil oldu. Mücadelenin ikinci bölümünde süre alan genç oyuncu, takımının hücum çabasına katkı vermek için sahaya çıktı.
Semih'in oyuna girdiği bölümde Cagliari skora denge getirmek için daha fazla risk aldı. Ancak ev sahibi ekip, kalan dakikalarda aradığı golü bulamayınca sahadan puansız ayrıldı.
PUAN DURUMUNDA DİKKAT ÇEKEN TABLO
Bu sonucun ardından Napoli puanını 62'ye yükseltti. Cagliari ise 30 puanda kaldı. Deplasmanda alınan bu galibiyet, Napoli adına haftanın öne çıkan sonuçlarından biri oldu.