Napoli deplasmanda Cagliari'yi 1-0 yendi

İtalya Serie A'nın 30. hafta karşılaşmasında Napoli ile Cagliari kozlarını paylaştı. Unipol Domus Stadyumu'nda oynanan mücadelede gülen taraf konuk ekip Napoli oldu. Kritik deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Napoli, zirve yarışında önemli bir adım attı.

  • Napoli, İtalya Serie A'da Cagliari deplasmanında Scott McTominay'in 2. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
  • Napoli bu galibiyetle puanını 62'ye yükselterek liderlik yarışındaki konumunu güçlendirdi.
  • Cagliari 30 puanda kalarak kendi sahasında puansız ayrıldı.
  • Milli futbolcu Semih Kılıçsoy, Cagliari formasıyla 65. dakikada oyuna girdi.
  • Cagliari beraberlik golü arayışında sonuç alamadı ve maç tek golle sona erdi.

Karşılaşmanın henüz başında gelen gol, maçın kaderini belirledi. Napoli, erken dakikada bulduğu üstünlüğü koruyarak sahadan 3 puanla ayrıldı. Ev sahibi Cagliari ise kendi sahasında oynadığı mücadelede skoru değiştiremedi.

MCTOMINAY ERKEN VURDU

Napoli'ye galibiyeti getiren golü mücadelenin 2. dakikasında Scott McTominay kaydetti. Maçın hemen başında gelen bu gol, konuk ekibin oyun planını da belirleyen en önemli gelişme oldu. Erken üstünlüğü ele geçiren Napoli, kalan dakikalarda skoru korumayı başardı.

Cagliari, maç boyunca beraberlik için arayışını sürdürse de aradığı golü bulamadı. Napoli savunması, ev sahibi ekibin çabalarına geçit vermedi ve mücadele tek golle tamamlandı.

SEMİH KILIÇSOY 65. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Cagliari'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Semih Kılıçsoy, 65. dakikada oyuna dahil oldu. Mücadelenin ikinci bölümünde süre alan genç oyuncu, takımının hücum çabasına katkı vermek için sahaya çıktı.

Semih'in oyuna girdiği bölümde Cagliari skora denge getirmek için daha fazla risk aldı. Ancak ev sahibi ekip, kalan dakikalarda aradığı golü bulamayınca sahadan puansız ayrıldı.

PUAN DURUMUNDA DİKKAT ÇEKEN TABLO

Bu sonucun ardından Napoli puanını 62'ye yükseltti. Cagliari ise 30 puanda kaldı. Deplasmanda alınan bu galibiyet, Napoli adına haftanın öne çıkan sonuçlarından biri oldu.

