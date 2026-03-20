Milli Takım'ın Romanya maçı kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında 26 Ekim Perşembe günü Romanya ile karşılaşacak. Millilerimizin bu dev karşılaşma öncesi aday kadrosu da belli oldu. İşte o isimler...

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında 26 Ekim Perşembe günü Romanya ile karşılaşacak.

Millilerimizin bu dev karşılaşma öncesi aday kadrosu da belli oldu.

İşte o isimler:

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik

Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Hücum: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün.

