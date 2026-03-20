Süper Lig'de bu sezon dış saha performansıyla dikkat çeken Trabzonspor, deplasman tablosunda liderlik koltuğuna oturdu. Fırtına, 14 deplasman maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puan topladı ve ezeli rakiplerini geride bıraktı. F.Bahçe ise 14 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 29 puana ulaştı. Lig lideri Galatasaray 12 deplasman maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 28 puan topladı. Süper Lig'in bir başka devi Beşiktaş ise deplasmanda 25 puan toplayabildi.
ŞAMPİYONLUK SEZONUNA YAKIN PERFORMANS
Bu arada Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı sezonda oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 66 puanla zirvede yer almıştı. Bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde 27 haftada 60 puan toplayarak 3. sırada yer aldı. Şampiyonluk sezonunun 6 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer kalan 7 haftada şampiyonluk için mücadele edecek.