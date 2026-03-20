Fırtına dış sahada esti: Lider Trabzonspor

Bordo-mavililer, deplasmanlarda 14 maçta 32 puanla ilk sırada yer aldı. Onu 29 puanlı Fenerbahçe ve 28 puanlı G.Saray takip ediyor...

Fırtına dış sahada esti: Lider Trabzonspor

Süper Lig'de bu sezon dış saha performansıyla dikkat çeken Trabzonspor, deplasman tablosunda liderlik koltuğuna oturdu. Fırtına, 14 deplasman maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puan topladı ve ezeli rakiplerini geride bıraktı. F.Bahçe ise 14 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 29 puana ulaştı. Lig lideri Galatasaray 12 deplasman maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 28 puan topladı. Süper Lig'in bir başka devi Beşiktaş ise deplasmanda 25 puan toplayabildi.

Fırtına’dan dış sahada zirve yürüyüşü (Fotoğaf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

ŞAMPİYONLUK SEZONUNA YAKIN PERFORMANS
Bu arada Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı sezonda oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 66 puanla zirvede yer almıştı. Bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde 27 haftada 60 puan toplayarak 3. sırada yer aldı. Şampiyonluk sezonunun 6 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer kalan 7 haftada şampiyonluk için mücadele edecek.

