Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan dalgalı performansın ardından gözler kulüp içindeki dinamiklere çevrildi. Sarı-Lacivertli yönetimin, takım içerisindeki problemlerin kaynağı olarak Samandıra'daki atmosferi işaret ettiği ve bu doğrultuda harekete geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de birlik hamlesi



Milli arayı fırsat bilen yönetim, takım içindeki huzursuzluğu gidermek ve birlik beraberliği yeniden tesis etmek adına bir dizi kritik adım atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda sportif yapılanmanın önemli isimlerinden sportif direktör Devin Özek'in, takımın lider oyuncularından Milan Skriniar, Marco Asensio ve Ederson Moraes ile bir araya geldiği belirtildi.