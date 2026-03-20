Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan dalgalı performansın ardından gözler kulüp içindeki dinamiklere çevrildi. Sarı-Lacivertli yönetimin, takım içerisindeki problemlerin kaynağı olarak Samandıra'daki atmosferi işaret ettiği ve bu doğrultuda harekete geçtiği öğrenildi.
Milli arayı fırsat bilen yönetim, takım içindeki huzursuzluğu gidermek ve birlik beraberliği yeniden tesis etmek adına bir dizi kritik adım atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda sportif yapılanmanın önemli isimlerinden sportif direktör Devin Özek'in, takımın lider oyuncularından Milan Skriniar, Marco Asensio ve Ederson Moraes ile bir araya geldiği belirtildi.
MILLI ARADA SIKI ÇALIŞMA!
Öte yandan yönetim kanadında da temaslar hız kesmedi. Tecrübeli yönetici Ertan Torunoğulları'nın ise yerli futbolcularla özel bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu zirvede özellikle forma rekabeti, takım içi iletişim ve saha içi uyum konularının ele alındığı kaydedildi.