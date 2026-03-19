Kenan Yıldız, İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'a geniş bir röportaj verdi. Juventus formasıyla müthiş maçlar çıkartan milli oyuncumuz Kenan Yıldız, "Ben hiçbir zaman para için oynamadım, daha iyi olmak için oynuyorum. Paranın bir sonuç olduğunu düşündüm. Bu kısımla daha çok ailem ilgileniyor.Aileme Juventus'ta iyi olduğumu söyledim. 4 yıldır buradayım ve burası bana büyük güven gösterdi, bu Bayern'de eksik olan bir şeydi" ifadelerini kullandı.

Juventus'u iki dönem çalıştıran eski teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin sorulması üzerine Kenan Yıldız, "Hayatımın bu şekilde başlamasında ona çok şey borçluyum. Beni milli takıma çağıran Vincenzo Montella'ya da minnettarım" yorumunu yaptı. Neden Türk Milli Takımı'nı seçtiği sorusuna da Kenan, "Çünkü Almanya'da benim iyi bir oyuncu olduğumu düşünmüyorlardı, hep başkasını çağırıyorlardı. Yeteneklerimin farkında olan tek kişi ben değildim" yorumunu yaptı.