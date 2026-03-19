Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlarken Hakan Çalhanoğluismi bir kez daha gündeme geldi. İtalyan basını, Cimbom'un sezon başında ve ara transferde Inter'le sıkı pazarlıklar yapmasına rağmen kadrosuna katamadığı yıldız futbolcu için yaz aylarında yeniden harekete geçeceğini yazdı. Haberde Sarı-Kırmızılılar'ın Inter'e 9-10 milyon euro civarında bir teklif yapabileceğikaydedildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun hedefinin ise Dünya Kupası'ndan önce Galatasaray'a transferini tamamlamak olduğu ifade edildi. Haberde Hakan'ın Inter'in yeni kontrat teklifini kabul etmediği ve sezon sonunda yollarını ayrılabileceği de belirtildi. Bu sezon Inter formasıyla 25 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Hakan kontratı 2027'de sona erecek.