LA Liga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elche'yi 4-1 yendikleri maçta 72 metreden attığı gol ile sezonun en güzel gollerinden birine imza atarak karşılaşmaya damga vurdu. Arda, futbol tarihinde bilinçli bir şutla atılan en uzak golün sahibi olarak tarihe geçti.Güler'in önünde yer alan kaleciler King, Begovic ve Dituro'nun golleri ise aut ve degajlar ile geldi.İspanyol gazetelerinden As, "Arda Güler tarihi bir gol attı. 2026 Puskas Ödülü'nün kazananı şimdiden belli oldu" yorumunu yaptı.

Marcaise, "Arda güdümlü bir füze gönderdi" şeklinde manşet attı. Brezilya'dan Globo Esporte, "Böylesini Pele bile atmadı" derken Japonya'dan Abema, "Bu gol Japonya'da bile heyecan uyandırdı"dedi. İşte diğer yorumlar: Kicker, "Deha işi gol", L'Equipe, "Olağanüstü bir gol" Athletiko, "Arda'dan efsane gol", La Gazetta Dello Sport, "Asıl mücevher Güler'in golü"